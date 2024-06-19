Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240619/ssha-849296743.html
Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада
Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада - 19.06.2024, ПРАЙМ
Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада
США и НАТО, делая агрессивные заявления о стратегическом поражении России, проявляют крайнюю неосторожность в ядерной риторике. Такое мнение выразил в эфире... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:41+0300
2024-06-19T11:41+0300
политика
сша
нато
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. США и НАТО, делая агрессивные заявления о стратегическом поражении России, проявляют крайнюю неосторожность в ядерной риторике. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил о вооружении ВСУ ради нанесения России стратегического поражения. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал обсудить приведение ядерного оружия блока в боевую готовность.По словам эксперта, западные страны не понимают, что их риторика и действия в плане угроз ядерными последствиями становятся более воинственными. Россия внимательно за этим следит, подчеркнул он.Джонсон добавил, что Запад перестал притворяться, что его цель просто поддержка Украины, а не нанесение России физического поражения."Теперь мы повышаем ядерную угрозу с позиций НАТО, а потом B-52 подлетают к границам воздушного пространства России, вынуждая русских поднять в воздух свои перехватчики. Это все равно, что прикуривать на пороховом складе", - заключил он.
https://1prime.ru/20240619/nato-849288047.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нато, ядерное оружие
Политика, США, НАТО, ядерное оружие
11:41 19.06.2024
 
Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада

Джонсон: США и НАТО следует отнестись серьезно к предупреждениям Путина о ЯО

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. США и НАТО, делая агрессивные заявления о стратегическом поражении России, проявляют крайнюю неосторожность в ядерной риторике. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил о вооружении ВСУ ради нанесения России стратегического поражения. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал обсудить приведение ядерного оружия блока в боевую готовность.
По словам эксперта, западные страны не понимают, что их риторика и действия в плане угроз ядерными последствиями становятся более воинственными. Россия внимательно за этим следит, подчеркнул он.
Джонсон добавил, что Запад перестал притворяться, что его цель просто поддержка Украины, а не нанесение России физического поражения.
"Теперь мы повышаем ядерную угрозу с позиций НАТО, а потом B-52 подлетают к границам воздушного пространства России, вынуждая русских поднять в воздух свои перехватчики. Это все равно, что прикуривать на пороховом складе", - заключил он.
*взрыв
Ядерный колокол уже звучит. НАТО не остановится, но на нее есть управа
09:55
 
ПолитикаСШАНАТОядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала