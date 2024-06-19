https://1prime.ru/20240619/ssha-849296743.html

Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада

Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада - 19.06.2024, ПРАЙМ

Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада

США и НАТО, делая агрессивные заявления о стратегическом поражении России, проявляют крайнюю неосторожность в ядерной риторике. Такое мнение выразил в эфире... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:41+0300

2024-06-19T11:41+0300

2024-06-19T11:41+0300

политика

сша

нато

ядерное оружие

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. США и НАТО, делая агрессивные заявления о стратегическом поражении России, проявляют крайнюю неосторожность в ядерной риторике. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил о вооружении ВСУ ради нанесения России стратегического поражения. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал обсудить приведение ядерного оружия блока в боевую готовность.По словам эксперта, западные страны не понимают, что их риторика и действия в плане угроз ядерными последствиями становятся более воинственными. Россия внимательно за этим следит, подчеркнул он.Джонсон добавил, что Запад перестал притворяться, что его цель просто поддержка Украины, а не нанесение России физического поражения."Теперь мы повышаем ядерную угрозу с позиций НАТО, а потом B-52 подлетают к границам воздушного пространства России, вынуждая русских поднять в воздух свои перехватчики. Это все равно, что прикуривать на пороховом складе", - заключил он.

https://1prime.ru/20240619/nato-849288047.html

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сша, нато, ядерное оружие