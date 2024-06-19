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Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада
Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада - 19.06.2024, ПРАЙМ
Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада
США и НАТО, делая агрессивные заявления о стратегическом поражении России, проявляют крайнюю неосторожность в ядерной риторике. Такое мнение выразил в эфире... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:41+0300
2024-06-19T11:41+0300
2024-06-19T11:41+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. США и НАТО, делая агрессивные заявления о стратегическом поражении России, проявляют крайнюю неосторожность в ядерной риторике. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил о вооружении ВСУ ради нанесения России стратегического поражения. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал обсудить приведение ядерного оружия блока в боевую готовность.По словам эксперта, западные страны не понимают, что их риторика и действия в плане угроз ядерными последствиями становятся более воинственными. Россия внимательно за этим следит, подчеркнул он.Джонсон добавил, что Запад перестал притворяться, что его цель просто поддержка Украины, а не нанесение России физического поражения."Теперь мы повышаем ядерную угрозу с позиций НАТО, а потом B-52 подлетают к границам воздушного пространства России, вынуждая русских поднять в воздух свои перехватчики. Это все равно, что прикуривать на пороховом складе", - заключил он.
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сша, нато, ядерное оружие
Политика, США, НАТО, ядерное оружие
Прикуривать на пороховом складе: в ЦРУ испугались ядерной риторики Запада
Джонсон: США и НАТО следует отнестись серьезно к предупреждениям Путина о ЯО
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
США и НАТО, делая агрессивные заявления о стратегическом поражении России, проявляют крайнюю неосторожность в ядерной риторике. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive
экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил о вооружении ВСУ ради нанесения России стратегического поражения. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал обсудить приведение ядерного оружия блока в боевую готовность.
По словам эксперта, западные страны не понимают, что их риторика и действия в плане угроз ядерными последствиями становятся более воинственными. Россия внимательно за этим следит, подчеркнул он.
Джонсон добавил, что Запад перестал притворяться, что его цель просто поддержка Украины, а не нанесение России физического поражения.
"Теперь мы повышаем ядерную угрозу с позиций НАТО, а потом B-52 подлетают к границам воздушного пространства России, вынуждая русских поднять в воздух свои перехватчики. Это все равно, что прикуривать на пороховом складе", - заключил он.
Ядерный колокол уже звучит. НАТО не остановится, но на нее есть управа