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"Рабочая лошадка". Стало известно, как Су-34 проявили себя на Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
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"Рабочая лошадка". Стало известно, как Су-34 проявили себя на Украине
"Рабочая лошадка". Стало известно, как Су-34 проявили себя на Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
"Рабочая лошадка". Стало известно, как Су-34 проявили себя на Украине
Российская Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, пишет MWM. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T17:07+0300
2024-06-19T17:29+0300
вооружения
су-34
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российская Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, пишет MWM. Отмечается, что машины данного класса привлекли особое внимание в 2023 году своими эффективными действиями на Украине при нанесении высокоточных ударов планирующими бомбами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным портала, Минобороны поручило расширить производство Су-34. Сергей Шойгу, который на тот момент был главой ведомства, на авиазавода имени Чкалова в Новосибирске заявил, что эта машина — "основная рабочая лошадка, у них по четыре-пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться". "У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу”, — сказал он.Авторы материала сообщили, что последняя версия машина — Су-34М, вдвое превосходит по боевой мощи свой исходный вариант, который был принят на вооружение в 2014 году. В числе особенностей они отметили выделенный интерфейс для трех различных типов датчиков: УКР-РТ (для ведения радиотехнической разведки), УКР-ОЭ (для оптико-электронной разведки) и УКР-РЛ (для радиолокационной разведки). MWM также сообщил, что управляемые авиабомбы позволяют Су-34 поражать цели на дистанции до 70 километров. Эти недорогие боеприпасы обладают гораздо большим зарядом, нежели ракеты воздушного базирования, и могут иметь термобарические боеголовки для оптимального поражения личного состава на укрепленных позициях. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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су-34, сво, вс рф
Вооружения, СУ-34, СВО, ВС РФ
17:07 19.06.2024 (обновлено: 17:29 19.06.2024)
 
"Рабочая лошадка". Стало известно, как Су-34 проявили себя на Украине

MWM: Россия эффективно использует истребители Су-34 в зоне спецоперации

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российская Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, пишет MWM.
Отмечается, что машины данного класса привлекли особое внимание в 2023 году своими эффективными действиями на Украине при нанесении высокоточных ударов планирующими бомбами.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По данным портала, Минобороны поручило расширить производство Су-34. Сергей Шойгу, который на тот момент был главой ведомства, на авиазавода имени Чкалова в Новосибирске заявил, что эта машина — "основная рабочая лошадка, у них по четыре-пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться".
"У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу”, — сказал он.
Авторы материала сообщили, что последняя версия машина — Су-34М, вдвое превосходит по боевой мощи свой исходный вариант, который был принят на вооружение в 2014 году. В числе особенностей они отметили выделенный интерфейс для трех различных типов датчиков: УКР-РТ (для ведения радиотехнической разведки), УКР-ОЭ (для оптико-электронной разведки) и УКР-РЛ (для радиолокационной разведки).
MWM также сообщил, что управляемые авиабомбы позволяют Су-34 поражать цели на дистанции до 70 километров. Эти недорогие боеприпасы обладают гораздо большим зарядом, нежели ракеты воздушного базирования, и могут иметь термобарические боеголовки для оптимального поражения личного состава на укрепленных позициях.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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