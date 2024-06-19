https://1prime.ru/20240619/su34-849315638.html

"Рабочая лошадка". Стало известно, как Су-34 проявили себя на Украине

"Рабочая лошадка". Стало известно, как Су-34 проявили себя на Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Рабочая лошадка". Стало известно, как Су-34 проявили себя на Украине

Российская Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, пишет MWM. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:07+0300

2024-06-19T17:07+0300

2024-06-19T17:29+0300

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российская Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, пишет MWM. Отмечается, что машины данного класса привлекли особое внимание в 2023 году своими эффективными действиями на Украине при нанесении высокоточных ударов планирующими бомбами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным портала, Минобороны поручило расширить производство Су-34. Сергей Шойгу, который на тот момент был главой ведомства, на авиазавода имени Чкалова в Новосибирске заявил, что эта машина — "основная рабочая лошадка, у них по четыре-пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться". "У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу”, — сказал он.Авторы материала сообщили, что последняя версия машина — Су-34М, вдвое превосходит по боевой мощи свой исходный вариант, который был принят на вооружение в 2014 году. В числе особенностей они отметили выделенный интерфейс для трех различных типов датчиков: УКР-РТ (для ведения радиотехнической разведки), УКР-ОЭ (для оптико-электронной разведки) и УКР-РЛ (для радиолокационной разведки). MWM также сообщил, что управляемые авиабомбы позволяют Су-34 поражать цели на дистанции до 70 километров. Эти недорогие боеприпасы обладают гораздо большим зарядом, нежели ракеты воздушного базирования, и могут иметь термобарические боеголовки для оптимального поражения личного состава на укрепленных позициях. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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су-34, сво, вс рф