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Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством

Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством - 19.06.2024, ПРАЙМ

Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством

Первомайский районный суд Владивостока признал военнослужащего США Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже. Решением суда Блэк приговорен к трем годам | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T06:20+0300

2024-06-19T06:20+0300

2024-06-19T06:21+0300

происшествия

россия

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суд

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Первомайский районный суд Владивостока признал военнослужащего США Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже. Решением суда Блэк приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии, сообщает РИА Новости. Как указывается в сообщении судья заявил: "Назначить наказание в виде лишения свободы 3 года 9 месяцев". Отбывать наказание американец будет в колонии общего режима.Ранее обвинения просило суд о наказании в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 40 тысяч рублей. При этом защита просила суд оправдать подсудимого по всем пунктам обвинения. По данным прокуратуры, военнослужащий США Гордон Блэк в апреле приехал во Владивосток к девушке, с которой познакомился в Корее, а, поссорившись с подругой, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни". Примечательно, что после этого Блэк похитил у нее 10 тысяч рублей. По информации канала NBC News, Блэк проходил службу в составе контингента США в Южной Корее и поехал в Российскую Федерацию по собственной инициативе.

https://1prime.ru/20240617/polkovnik-849254320.html

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россия, владивосток, суд