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Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством
Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством - 19.06.2024, ПРАЙМ
Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством
Первомайский районный суд Владивостока признал военнослужащего США Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже. Решением суда Блэк приговорен к трем годам | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T06:20+0300
2024-06-19T06:21+0300
происшествия
россия
владивосток
суд
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Первомайский районный суд Владивостока признал военнослужащего США Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже. Решением суда Блэк приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии, сообщает РИА Новости. Как указывается в сообщении судья заявил: "Назначить наказание в виде лишения свободы 3 года 9 месяцев". Отбывать наказание американец будет в колонии общего режима.Ранее обвинения просило суд о наказании в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 40 тысяч рублей. При этом защита просила суд оправдать подсудимого по всем пунктам обвинения. По данным прокуратуры, военнослужащий США Гордон Блэк в апреле приехал во Владивосток к девушке, с которой познакомился в Корее, а, поссорившись с подругой, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни". Примечательно, что после этого Блэк похитил у нее 10 тысяч рублей. По информации канала NBC News, Блэк проходил службу в составе контингента США в Южной Корее и поехал в Российскую Федерацию по собственной инициативе.
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россия, владивосток, суд
Происшествия, РОССИЯ, Владивосток, суд
06:20 19.06.2024 (обновлено: 06:21 19.06.2024)
 
Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством

Суд во Владивостоке приговорил американца Блэка к 3 годам и 9 месяцам колонии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Первомайский районный суд Владивостока признал военнослужащего США Гордона Блэка виновным в угрозе убийством и краже. Решением суда Блэк приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии, сообщает РИА Новости.
Как указывается в сообщении судья заявил: "Назначить наказание в виде лишения свободы 3 года 9 месяцев". Отбывать наказание американец будет в колонии общего режима.
Ранее обвинения просило суд о наказании в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 40 тысяч рублей. При этом защита просила суд оправдать подсудимого по всем пунктам обвинения.
По данным прокуратуры, военнослужащий США Гордон Блэк в апреле приехал во Владивосток к девушке, с которой познакомился в Корее, а, поссорившись с подругой, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни". Примечательно, что после этого Блэк похитил у нее 10 тысяч рублей.
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По информации канала NBC News, Блэк проходил службу в составе контингента США в Южной Корее и поехал в Российскую Федерацию по собственной инициативе.
 
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