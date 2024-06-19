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Суд оштрафовал "Почту России" на 100 миллионов рублей

Суд оштрафовал "Почту России" на 100 миллионов рублей - 19.06.2024, ПРАЙМ

Суд оштрафовал "Почту России" на 100 миллионов рублей

Мировой судья судебного участка района Хорошевский в Москве после аудита Счетной палаты оштрафовал на 100 миллионов рублей "Почту России" за нарушение условий... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:09+0300

2024-06-19T11:09+0300

2024-06-19T11:10+0300

суд

штраф

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка района Хорошевский в Москве после аудита Счетной палаты оштрафовал на 100 миллионов рублей "Почту России" за нарушение условий бюджетных инвестиций, выделенных на модернизацию и реновацию объектов почтовой связи, следует из опубликованного текста постановления суда. В нем указано, что "Почте России" были выделены бюджетные средства на модернизацию и приведение в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. Речь идет о более чем 1195 объектах, всего было выделено 5 миллиардов рублей. Счетная палата РФ провела аудит эффективности и целевого использования средств, в ходе которого и были выявлены нарушения. "Таким образом, в рамках реализации бюджетных инвестиций АО "Почта России"… не обеспечены модернизация и приведение в нормативное состояние 279 отделений почтовой связи. АО "Почта России" результат предоставления бюджетных инвестиций на 31 декабря 2022 года фактически достигнут в количестве 916 единиц, или 76,7% от установленного договором планового значения", - подчеркивается в постановлении. Суд 14 июня оштрафовал "Почту России" на 100 миллионов рублей, постановление может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях, резюмируется в тексте решения суда.

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суд, штраф