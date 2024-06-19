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В Красном море у берегов Йемена затонуло атакованное хуситами судно
В Красном море у берегов Йемена затонуло атакованное хуситами судно - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Красном море у берегов Йемена затонуло атакованное хуситами судно
Загоревшееся в результате атаки у берегов Йемена 12 июня торговое судно, по-видимому, затонуло, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:30+0300
2024-06-19T09:30+0300
2024-06-19T10:01+0300
происшествия
красное море
хуситы
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Загоревшееся в результате атаки у берегов Йемена 12 июня торговое судно, по-видимому, затонуло, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. 12 июня занимающаяся вопросами морской безопасности британская компания Ambrey, сообщила об атаке по торговому судну вблизи йеменского порта Ходейда. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным UKMTO, на стоящем в 66 морских милях (106 километрах) к юго-западу от йеменского порта Ходейда судне возник пожар после попадания в него двух снарядов. Позднее стало известно о попадании третьего снаряда, при этом возгорание смогли взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода. Ведомство также узнало, что 15 июня с судна был эвакуирован экипаж. "По сведениям военных ведомств, в том районе, где, по сообщениям, последний раз находилось судно, обнаружены обломки судна и топливо. Предполагается, что судно затонуло", — сказано в сообщении британских ВМС в соцсети X. 19 ноября 2023 года арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.Позднее в тот же день “Ансар Аллах” заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.
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красное море, хуситы
Происшествия, КРАСНОЕ МОРЕ, хуситы
В Красном море у берегов Йемена затонуло атакованное хуситами судно
UKMTO: загоревшееся у берегов Йемена торговое судно затонуло в Красном море
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Загоревшееся в результате атаки у берегов Йемена 12 июня торговое судно, по-видимому, затонуло, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
12 июня занимающаяся вопросами морской безопасности британская компания Ambrey, сообщила об атаке по торговому судну вблизи йеменского порта Ходейда.
По данным UKMTO, на стоящем в 66 морских милях (106 километрах) к юго-западу от йеменского порта Ходейда судне возник пожар после попадания в него двух снарядов. Позднее стало известно о попадании третьего снаряда, при этом возгорание смогли взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода. Ведомство также узнало, что 15 июня с судна был эвакуирован экипаж.
"По сведениям военных ведомств, в том районе, где, по сообщениям, последний раз находилось судно, обнаружены обломки судна и топливо. Предполагается, что судно затонуло", — сказано в сообщении британских ВМС в соцсети X.
19 ноября 2023 года арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.
Позднее в тот же день “Ансар Аллах” заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.
Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море