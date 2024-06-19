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"Может вернуться". В Киеве раскрыли, кого хотят поставить на место Сырского
"Может вернуться". В Киеве раскрыли, кого хотят поставить на место Сырского - 19.06.2024, ПРАЙМ
"Может вернуться". В Киеве раскрыли, кого хотят поставить на место Сырского
На должность главкома Вооруженных сил Украины могут вновь назначить Руслана Хомчака, занимавшего эту должность ранее. Об этом на своем YouTube-канале сообщил... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:40+0300
2024-06-19T15:40+0300
2024-06-19T16:03+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. На должность главкома Вооруженных сил Украины могут вновь назначить Руслана Хомчака, занимавшего эту должность ранее. Об этом на своем YouTube-канале сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."На Украине на первый план выходит очень острая тема — обсуждение замены (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского. На место главнокомандующего Вооруженными силами Украины может вернуться (Руслан. — Прим. ред.) Хомчак", — отметил он.По словам Соскина, Хомчак ранее уже занимал должность главнокомандующего ВСУ до начала специальной военной операции, а также был начальником Генерального штаба украинской армии до 2020 года.Он также подчеркнул, что Хомчак более амбициозен на фоне Сырского, у которого очевидно не хватает квалификации.Ранее Иван Сырский, сын нынешнего главкома ВСУ, заявил, что его отец может уехать в Австралию в случае, если Владимир Зеленский обвинит его в провалах на фронте.
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украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
"Может вернуться". В Киеве раскрыли, кого хотят поставить на место Сырского
Соскин: новым главкомом ВСУ может стать Руслан Хомчак
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
На должность главкома Вооруженных сил Украины могут вновь назначить Руслана Хомчака, занимавшего эту должность ранее. Об этом на своем YouTube-канале сообщил
экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"На Украине на первый план выходит очень острая тема — обсуждение замены (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского. На место главнокомандующего Вооруженными силами Украины может вернуться (Руслан. — Прим. ред.) Хомчак", — отметил он.
По словам Соскина, Хомчак ранее уже занимал должность главнокомандующего ВСУ до начала специальной военной операции, а также был начальником Генерального штаба украинской армии до 2020 года.
Он также подчеркнул, что Хомчак более амбициозен на фоне Сырского, у которого очевидно не хватает квалификации.
Ранее Иван Сырский, сын нынешнего главкома ВСУ, заявил, что его отец может уехать в Австралию в случае, если Владимир Зеленский обвинит его в провалах на фронте.
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