https://1prime.ru/20240619/tank-849293723.html

Немцы создали для Украины "Франкенштейна": гибрид танка Leopard и ПВО

Немцы создали для Украины "Франкенштейна": гибрид танка Leopard и ПВО - 19.06.2024, ПРАЙМ

Немцы создали для Украины "Франкенштейна": гибрид танка Leopard и ПВО

Немецкий концерт Rheinmetall поставит на Украину новую боевую машину: гибрид танков Leopard и зенитной системы Skyranger, передает британское издание The... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:55+0300

2024-06-19T10:55+0300

2024-06-19T11:06+0300

вооружения

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танки

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Немецкий концерт Rheinmetall поставит на Украину новую боевую машину: гибрид танков Leopard и зенитной системы Skyranger, передает британское издание The Telegraph."Ведущая немецкая оружейная фирма “сфранкенштейнила” новый танк с возможностями ПВО, и готова поставить его Украине для поражения российских беспилотников и ракет", — отметил автор материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа Украине все большее место на линии фронта отводится системам, способным противостоять угрозам малой дальности, таким как дроны и артиллерийский огонь. Одна из таких систем - башня Skyranger с 35-мм автоматической пушкой, которую можно установить на основные боевые танки Leopard 1.ВСУ уже получили около сотни таких танков. Тем не менее, Владимир Зеленский требует дополнительной поддержки в виде противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками, которые атакуют энергетический сектор страны, говорится в публикации.Rheinmetall, недавно разработавшая систему Skyranger, намерена поддерживать Украину и ремонтировать танки немецкого производства непосредственно на территории страны. С момента начала конфликта на Украине бизнес немецкого производителя оружия процветает, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240506/tank-847937287.html

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украина, германия, танки