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Немцы создали для Украины "Франкенштейна": гибрид танка Leopard и ПВО - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Немцы создали для Украины "Франкенштейна": гибрид танка Leopard и ПВО
Немцы создали для Украины "Франкенштейна": гибрид танка Leopard и ПВО - 19.06.2024, ПРАЙМ
Немцы создали для Украины "Франкенштейна": гибрид танка Leopard и ПВО
Немецкий концерт Rheinmetall поставит на Украину новую боевую машину: гибрид танков Leopard и зенитной системы Skyranger, передает британское издание The... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T10:55+0300
2024-06-19T11:06+0300
вооружения
украина
германия
танки
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Немецкий концерт Rheinmetall поставит на Украину новую боевую машину: гибрид танков Leopard и зенитной системы Skyranger, передает британское издание The Telegraph."Ведущая немецкая оружейная фирма “сфранкенштейнила” новый танк с возможностями ПВО, и готова поставить его Украине для поражения российских беспилотников и ракет", — отметил автор материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа Украине все большее место на линии фронта отводится системам, способным противостоять угрозам малой дальности, таким как дроны и артиллерийский огонь. Одна из таких систем - башня Skyranger с 35-мм автоматической пушкой, которую можно установить на основные боевые танки Leopard 1.ВСУ уже получили около сотни таких танков. Тем не менее, Владимир Зеленский требует дополнительной поддержки в виде противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками, которые атакуют энергетический сектор страны, говорится в публикации.Rheinmetall, недавно разработавшая систему Skyranger, намерена поддерживать Украину и ремонтировать танки немецкого производства непосредственно на территории страны. С момента начала конфликта на Украине бизнес немецкого производителя оружия процветает, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, германия, танки
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Танки
10:55 19.06.2024 (обновлено: 11:06 19.06.2024)
 
Немцы создали для Украины "Франкенштейна": гибрид танка Leopard и ПВО

The Telegraph: Rheinmetall намерен поставить Украине гибрид ПВО и танка Leopard

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкТанк Леопард (Leopard) ВС Австрии
Танк Леопард (Leopard) ВС Австрии - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Немецкий концерт Rheinmetall поставит на Украину новую боевую машину: гибрид танков Leopard и зенитной системы Skyranger, передает британское издание The Telegraph.
"Ведущая немецкая оружейная фирма “сфранкенштейнила” новый танк с возможностями ПВО, и готова поставить его Украине для поражения российских беспилотников и ракет", — отметил автор материала.
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На Украине все большее место на линии фронта отводится системам, способным противостоять угрозам малой дальности, таким как дроны и артиллерийский огонь. Одна из таких систем - башня Skyranger с 35-мм автоматической пушкой, которую можно установить на основные боевые танки Leopard 1.
ВСУ уже получили около сотни таких танков. Тем не менее, Владимир Зеленский требует дополнительной поддержки в виде противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками, которые атакуют энергетический сектор страны, говорится в публикации.
Rheinmetall, недавно разработавшая систему Skyranger, намерена поддерживать Украину и ремонтировать танки немецкого производства непосредственно на территории страны. С момента начала конфликта на Украине бизнес немецкого производителя оружия процветает, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Танк-черепаха. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ
6 мая, 11:59
 
ВооруженияУКРАИНАГЕРМАНИЯТанки
 
 
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