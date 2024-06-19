https://1prime.ru/20240619/taycher-849285945.html
РБК: в Москве задержали экс-владельца крупной лизинговой компании
РБК: в Москве задержали экс-владельца крупной лизинговой компании - 19.06.2024, ПРАЙМ
РБК: в Москве задержали экс-владельца крупной лизинговой компании
В Москве задержали бывшего совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера, сообщает РБК со ссылкой на источники. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:19+0300
2024-06-19T09:19+0300
2024-06-19T10:03+0300
россия
алексей тайчер
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. В Москве задержали бывшего совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера, сообщает РБК со ссылкой на источники."Задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в "СГ-Транс", — говорится в материале издания.Также отмечается, что, помимо Тайчера, по этому делу были задержаны еще пять человек, среди них члены совета директоров "Трансфин-М" Александр Голанд и Иван Благодатских. По данным ряда СМИ, они являются вероятными покупателями лизинговой компании.Согласно изданию, в 2005 году Тайчер стал советником первого вице-президента РЖД, а впоследствии занял пост заместителя гендиректора РЖД.До августа 2023 года Андрей Тайчер и Сергей Смыслов были акционерами компании "СГ-Транс", специализирующейся на перевозке сжиженных углеводородных газов. Компания "СГ-Транс" принадлежит АО "Вектор Рейл", часть акций которого также принадлежала Тайчеру и Смыслову. Позднее их доли были выкуплены братьями Бабаевыми и инвестиционными фондами.Позднее Тайчер планировал сконцентрироваться на своем другом бизнесе - "Трансфин-М", занимающемся лизингом подвижного состава и транспортных средств. Этот актив был приобретен у негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние" в 2019 году. Сделка вызвала интерес Федеральной антимонопольной службы, и первоначально она была заблокирована, однако разрешение было получено в августе 2019 года, после ухода Тайчера со всех своих постов в "РЖД" и "ГТЛК".
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россия, алексей тайчер
РБК: в Москве задержали экс-владельца крупной лизинговой компании
РБК: в Москве задержали экс-владельца крупной лизинговой компании Тайчера
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
В Москве задержали бывшего совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера, сообщает РБК
со ссылкой на источники.
"Задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в "СГ-Транс", — говорится в материале издания.
Также отмечается, что, помимо Тайчера, по этому делу были задержаны еще пять человек, среди них члены совета директоров "Трансфин-М" Александр Голанд и Иван Благодатских. По данным ряда СМИ, они являются вероятными покупателями лизинговой компании.
Согласно изданию, в 2005 году Тайчер стал советником первого вице-президента РЖД, а впоследствии занял пост заместителя гендиректора РЖД.
До августа 2023 года Андрей Тайчер и Сергей Смыслов были акционерами компании "СГ-Транс", специализирующейся на перевозке сжиженных углеводородных газов. Компания "СГ-Транс" принадлежит АО "Вектор Рейл", часть акций которого также принадлежала Тайчеру и Смыслову. Позднее их доли были выкуплены братьями Бабаевыми и инвестиционными фондами.
Позднее Тайчер планировал сконцентрироваться на своем другом бизнесе - "Трансфин-М", занимающемся лизингом подвижного состава и транспортных средств. Этот актив был приобретен у негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние" в 2019 году. Сделка вызвала интерес Федеральной антимонопольной службы, и первоначально она была заблокирована, однако разрешение было получено в августе 2019 года, после ухода Тайчера со всех своих постов в "РЖД" и "ГТЛК".
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