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Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню
Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню - 19.06.2024, ПРАЙМ
Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню
Тайвань выразил благодарность правительству США за продажу вооружений на сумму в 360 миллионов долларов, сообщил офис главы администрации острова. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:22+0300
2024-06-19T10:02+0300
сша
тайвань
вооружения
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ПЕКИН, 19 июн - ПРАЙМ. Тайвань выразил благодарность правительству США за продажу вооружений на сумму в 360 миллионов долларов, сообщил офис главы администрации острова. "Мы искренне благодарим правительство США за одобрение продажи вооружения Тайваню, в том числе барражирующих боеприпасов и противотанковых беспилотников", — сказано в сообщении офиса в социальной сети Х. Отмечается, что сотрудничество Тайваня и Вашингтона "укрепляет возможности сдерживания за счет укрепления ассиметричного оборонного потенциала Тайваня". Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Кроме того, по данным Пентагона, Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, которая в тот период занимала пост спикера палаты представителей США. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси и увидел в ее действиях поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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сша, тайвань
США, ТАЙВАНЬ, Вооружения
09:22 19.06.2024 (обновлено: 10:02 19.06.2024)
 
Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню

Госдеп США одобрил продажу Тайваню ракет на сумму 60 миллионов долларов

© CC BY 2.0 / 總統府Флаг Тайваня
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© CC BY 2.0 / 總統府
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ПЕКИН, 19 июн - ПРАЙМ. Тайвань выразил благодарность правительству США за продажу вооружений на сумму в 360 миллионов долларов, сообщил офис главы администрации острова.
"Мы искренне благодарим правительство США за одобрение продажи вооружения Тайваню, в том числе барражирующих боеприпасов и противотанковых беспилотников", — сказано в сообщении офиса в социальной сети Х.
Отмечается, что сотрудничество Тайваня и Вашингтона "укрепляет возможности сдерживания за счет укрепления ассиметричного оборонного потенциала Тайваня".
Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Кроме того, по данным Пентагона, Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, которая в тот период занимала пост спикера палаты представителей США. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси и увидел в ее действиях поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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ВооруженияСШАТАЙВАНЬ
 
 
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