https://1prime.ru/20240619/tayvan-849286193.html

Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню

Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню - 19.06.2024, ПРАЙМ

Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню

Тайвань выразил благодарность правительству США за продажу вооружений на сумму в 360 миллионов долларов, сообщил офис главы администрации острова. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:22+0300

2024-06-19T09:22+0300

2024-06-19T10:02+0300

сша

тайвань

вооружения

https://cdnn.1prime.ru/img/84206/80/842068006_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba49150572c42f1158949d4418ab5d38.jpg

ПЕКИН, 19 июн - ПРАЙМ. Тайвань выразил благодарность правительству США за продажу вооружений на сумму в 360 миллионов долларов, сообщил офис главы администрации острова. "Мы искренне благодарим правительство США за одобрение продажи вооружения Тайваню, в том числе барражирующих боеприпасов и противотанковых беспилотников", — сказано в сообщении офиса в социальной сети Х. Отмечается, что сотрудничество Тайваня и Вашингтона "укрепляет возможности сдерживания за счет укрепления ассиметричного оборонного потенциала Тайваня". Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Кроме того, по данным Пентагона, Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, которая в тот период занимала пост спикера палаты представителей США. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси и увидел в ее действиях поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://1prime.ru/20240520/tayvan-848331907.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, тайвань