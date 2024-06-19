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Товарооборот России и Евросоюза сократился до минимума с начала 2000 года - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Евросоюза сократился до минимума с начала 2000 года
Товарооборот России и Евросоюза сократился до минимума с начала 2000 года - 19.06.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Евросоюза сократился до минимума с начала 2000 года
Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до 5,6 миллиарда евро - это минимум с января 2000 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T07:24+0300
2024-06-19T07:25+0300
экономика
россия
европа
товарооборот
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МОСКВА, 19 июн -ПРАЙМ. Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до 5,6 миллиарда евро - это минимум с января 2000 года, следует из расчетов РИА Новости по данным евростата.Так, в апреле торговля России с Евросоюзом сократилась по сравнению с мартом на 6% - до 5,6 миллиарда евро. Это минимум с января 2000 года, когда двусторонний товарооборот составлял 5,3 миллиарда евро.Поставки российских товаров в ЕС в середине весны просели на 17% в месячном выражении, до 2,7 миллиарда евро - минимума с июня 1999 года.Главным образом Россия продавала в Евросоюз газ, хотя его поставки немного сократились в апреле - на 5%, до 1,15 миллиарда евро. Далее идут железо и сталь (на 288,5 миллиона евро), а также нефтепродукты (на 248 миллионов евро).В то же время продажи европейских товаров в Россию увеличились - на 6% в месячном выражении, до 2,9 миллиарда евро.Основой европейского экспорта была фармацевтическая продукция - ее поставки в апреле увеличились на 16%, до 760 миллионов евро. Значительное место занимают поставки оборудования (на 303 миллиона евро), а также оптические инструменты (на 186,5 миллиона евро).Максимальный объем товарооборота между Россией и Евросоюзом был зафиксирован в октябре 2012 года на уровне в 29,5 миллиарда евро.
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россия, европа, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, товарооборот
07:24 19.06.2024 (обновлено: 07:25 19.06.2024)
 
Товарооборот России и Евросоюза сократился до минимума с начала 2000 года

Торговля России и Евросоюза упала до €5,6 млрд - это минимум с начала 2000 года

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 19 июн -ПРАЙМ. Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до 5,6 миллиарда евро - это минимум с января 2000 года, следует из расчетов РИА Новости по данным евростата.
Так, в апреле торговля России с Евросоюзом сократилась по сравнению с мартом на 6% - до 5,6 миллиарда евро. Это минимум с января 2000 года, когда двусторонний товарооборот составлял 5,3 миллиарда евро.
Поставки российских товаров в ЕС в середине весны просели на 17% в месячном выражении, до 2,7 миллиарда евро - минимума с июня 1999 года.
Главным образом Россия продавала в Евросоюз газ, хотя его поставки немного сократились в апреле - на 5%, до 1,15 миллиарда евро. Далее идут железо и сталь (на 288,5 миллиона евро), а также нефтепродукты (на 248 миллионов евро).
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В то же время продажи европейских товаров в Россию увеличились - на 6% в месячном выражении, до 2,9 миллиарда евро.
Основой европейского экспорта была фармацевтическая продукция - ее поставки в апреле увеличились на 16%, до 760 миллионов евро. Значительное место занимают поставки оборудования (на 303 миллиона евро), а также оптические инструменты (на 186,5 миллиона евро).
Максимальный объем товарооборота между Россией и Евросоюзом был зафиксирован в октябре 2012 года на уровне в 29,5 миллиарда евро.
 
ЭкономикаРОССИЯЕВРОПАтоварооборот
 
 
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