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Путин оценил объем товарооборота между Россией и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин оценил объем товарооборота между Россией и КНДР
Путин оценил объем товарооборота между Россией и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин оценил объем товарооборота между Россией и КНДР
Торговые отношения между Россией и КНДР имеют хороший потенциал, заявил российский президент Владимир Путин. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:29+0300
2024-06-19T13:54+0300
экономика
россия
кндр
товарооборот
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Торговые отношения между Россией и КНДР имеют хороший потенциал, заявил российский президент Владимир Путин."Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика", — отметил глава государства.Путин подчеркнул, что двусторонний товарооборот вырос в девять раз к 2023 году, а за первые пять месяцев этого года — еще на 54 процента. Он заключил, что сотрудничество между странами охватывает различные сферы взаимодействия.Переговоры между двумя лидерами проходили в государственной резиденции "Кымсусан". В свою очередь, Ким Чен Ын отметил важность России в мировой политике и роль, которую она играет в поддержании международного баланса и стабильности.
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россия, кндр, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, КНДР, товарооборот
13:29 19.06.2024 (обновлено: 13:54 19.06.2024)
 
Путин оценил объем товарооборота между Россией и КНДР

Путин: цифры товарооборота России и КНДР пока скромные, но есть хорошая динамика

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Торговые отношения между Россией и КНДР имеют хороший потенциал, заявил российский президент Владимир Путин.
"Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что двусторонний товарооборот вырос в девять раз к 2023 году, а за первые пять месяцев этого года — еще на 54 процента. Он заключил, что сотрудничество между странами охватывает различные сферы взаимодействия.
Переговоры между двумя лидерами проходили в государственной резиденции "Кымсусан". В свою очередь, Ким Чен Ын отметил важность России в мировой политике и роль, которую она играет в поддержании международного баланса и стабильности.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
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ЭкономикаРОССИЯКНДРтоварооборот
 
 
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