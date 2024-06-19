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Путин оценил объем товарооборота между Россией и КНДР

Путин оценил объем товарооборота между Россией и КНДР - 19.06.2024, ПРАЙМ

Путин оценил объем товарооборота между Россией и КНДР

Торговые отношения между Россией и КНДР имеют хороший потенциал, заявил российский президент Владимир Путин. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T13:29+0300

2024-06-19T13:29+0300

2024-06-19T13:54+0300

экономика

россия

кндр

товарооборот

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Торговые отношения между Россией и КНДР имеют хороший потенциал, заявил российский президент Владимир Путин."Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика", — отметил глава государства.Путин подчеркнул, что двусторонний товарооборот вырос в девять раз к 2023 году, а за первые пять месяцев этого года — еще на 54 процента. Он заключил, что сотрудничество между странами охватывает различные сферы взаимодействия.Переговоры между двумя лидерами проходили в государственной резиденции "Кымсусан". В свою очередь, Ким Чен Ын отметил важность России в мировой политике и роль, которую она играет в поддержании международного баланса и стабильности.

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россия, кндр, товарооборот