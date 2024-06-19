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Власти Турции ограничили транзит судов через Дарданеллы

Власти Турции ограничили транзит судов через Дарданеллы - 19.06.2024, ПРАЙМ

Власти Турции ограничили транзит судов через Дарданеллы

Площадь лесного пожара в турецкой провинции Чанаккале на западе страны возросла до 600 гектаров, пролив через Дарданеллы вновь ограничен, сообщили власти. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:19+0300

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турция

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СТАМБУЛ, 19 июн - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в турецкой провинции Чанаккале на западе страны возросла до 600 гектаров, пролив через Дарданеллы вновь ограничен, сообщили власти. Лесной пожар начался во вторник днем на полуострове Гелиболу в районе деревни Акбаш. В рамках мер предосторожности спасатели эвакуировали жителей деревни Бююканафарта. Огонь тушат около тысячи сотрудников пожарной службы, а также девять самолетов, шесть вертолетов, в том числе с системой ночного видения. "В результате пожара уничтожены 575 гектаров, из них 340 гектаров леса, остальное - сельскохозяйственные территории", - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы на брифинге. Министр прибыл в Чанаккале, где лично отслеживает ситуацию с пожаром. По его словам, эвакуированы и размещены в гостиницах порядка 530 человек. Сильный ветер мешает бороться с огнем, добавил Юмаклы. "Транзит судов через Дарданеллы ограничен из-за лесного пожара, суда могут идти только с юга на север", - сообщило генеральное управление береговой охраны в пресс-релизе. Мощные лесные пожары также разгорелись в провинциях Ушак, где были эвакуированы жители нескольких домов, а также в Измире, там огонь подступил к жилым комплексам.

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турция, дарданеллы