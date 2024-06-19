Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия предложила ЕС основные направления трат в 2025 году - 19.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240619/traty-849306766.html
Еврокомиссия предложила ЕС основные направления трат в 2025 году
Еврокомиссия предложила ЕС основные направления трат в 2025 году - 19.06.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия предложила ЕС основные направления трат в 2025 году
Европейская комиссия в своем предложении по бюджету Евросоюза на 2025 год заложила основные траты на единую сельскохозяйственную политику, а также развитие... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:21+0300
2024-06-19T14:21+0300
экономика
ес
ек
расходы
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем предложении по бюджету Евросоюза на 2025 год заложила основные траты на единую сельскохозяйственную политику, а также развитие регионов, следует из опубликованного предложения ЕК. Коллегия еврокомиссаров в среду согласовала предложение ЕК по бюджету ЕС на 2025 год в размере примерно 200 миллиардов евро (предложение комиссии по бюджету на 2024 год составляло 189,3 миллиарда евро). В нем на единую сельхозполитику заложено 53,8 миллиарда евро, 49,2 миллиарда (увеличение на 2,7 миллиарда евро по сравнению с предложением на 2024 год) – на развитие регионов, 16,3 миллиардаи (увеличение на 0,5 миллиарда евро) – на поддержку сотрудничества с международными партнерами. "В рамках Фонда для Украины на 2025 год будут доступны 4,3 миллиарда евро, они будут дополнены 10,9 миллиарда евро в виде кредитов", - указывается в документе. ЕК также предлагает потратить порядка 13,5 миллиарда евро на исследования и инновации, 2,4 миллиарда евро – на экологию, 2,7 миллиарда – на защиту внешних границ ЕС, 2,1 миллиарда – на расходы, связанные с миграцией, 1,8 миллиарда – на решение оборонных задач (увеличение на 200 миллионов евро, по сравнению с предложением на 2024 год), включая 1,4 миллиарда – на поддержку потенциала и исследований в рамках Европейского оборонного фонда. Бюджет ЕС на 2025 год теперь должен быть официально утвержден до конца текущего года. Он включает расходы, покрываемые ассигнованиями в рамках долгосрочных бюджетных потолков, финансируемых из собственных ресурсов. Они дополняются расходами по программе NextGenerationEU, финансируемой за счет заимствований на рынках капитала.
https://1prime.ru/20240618/ukraina-849260668.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f0d971093040bb0ba56c8436b0256513.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, ек, расходы
Экономика, ЕС, ЕК, расходы
14:21 19.06.2024
 
Еврокомиссия предложила ЕС основные направления трат в 2025 году

ЕК предложила ЕС в 2025 году тратить на сельское хозяйство и развитие регионов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем предложении по бюджету Евросоюза на 2025 год заложила основные траты на единую сельскохозяйственную политику, а также развитие регионов, следует из опубликованного предложения ЕК.
Коллегия еврокомиссаров в среду согласовала предложение ЕК по бюджету ЕС на 2025 год в размере примерно 200 миллиардов евро (предложение комиссии по бюджету на 2024 год составляло 189,3 миллиарда евро). В нем на единую сельхозполитику заложено 53,8 миллиарда евро, 49,2 миллиарда (увеличение на 2,7 миллиарда евро по сравнению с предложением на 2024 год) – на развитие регионов, 16,3 миллиардаи (увеличение на 0,5 миллиарда евро) – на поддержку сотрудничества с международными партнерами.
"В рамках Фонда для Украины на 2025 год будут доступны 4,3 миллиарда евро, они будут дополнены 10,9 миллиарда евро в виде кредитов", - указывается в документе.
ЕК также предлагает потратить порядка 13,5 миллиарда евро на исследования и инновации, 2,4 миллиарда евро – на экологию, 2,7 миллиарда – на защиту внешних границ ЕС, 2,1 миллиарда – на расходы, связанные с миграцией, 1,8 миллиарда – на решение оборонных задач (увеличение на 200 миллионов евро, по сравнению с предложением на 2024 год), включая 1,4 миллиарда – на поддержку потенциала и исследований в рамках Европейского оборонного фонда.
Бюджет ЕС на 2025 год теперь должен быть официально утвержден до конца текущего года. Он включает расходы, покрываемые ассигнованиями в рамках долгосрочных бюджетных потолков, финансируемых из собственных ресурсов. Они дополняются расходами по программе NextGenerationEU, финансируемой за счет заимствований на рынках капитала.
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
"Заминированный осел". ЕС торопится принять Украину — и этому есть причина
Вчера, 10:36
 
ЭкономикаЕСЕКрасходы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала