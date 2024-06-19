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Еврокомиссия предложила ЕС основные направления трат в 2025 году

Еврокомиссия предложила ЕС основные направления трат в 2025 году - 19.06.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссия предложила ЕС основные направления трат в 2025 году

Европейская комиссия в своем предложении по бюджету Евросоюза на 2025 год заложила основные траты на единую сельскохозяйственную политику, а также развитие... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T14:21+0300

2024-06-19T14:21+0300

2024-06-19T14:21+0300

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем предложении по бюджету Евросоюза на 2025 год заложила основные траты на единую сельскохозяйственную политику, а также развитие регионов, следует из опубликованного предложения ЕК. Коллегия еврокомиссаров в среду согласовала предложение ЕК по бюджету ЕС на 2025 год в размере примерно 200 миллиардов евро (предложение комиссии по бюджету на 2024 год составляло 189,3 миллиарда евро). В нем на единую сельхозполитику заложено 53,8 миллиарда евро, 49,2 миллиарда (увеличение на 2,7 миллиарда евро по сравнению с предложением на 2024 год) – на развитие регионов, 16,3 миллиардаи (увеличение на 0,5 миллиарда евро) – на поддержку сотрудничества с международными партнерами. "В рамках Фонда для Украины на 2025 год будут доступны 4,3 миллиарда евро, они будут дополнены 10,9 миллиарда евро в виде кредитов", - указывается в документе. ЕК также предлагает потратить порядка 13,5 миллиарда евро на исследования и инновации, 2,4 миллиарда евро – на экологию, 2,7 миллиарда – на защиту внешних границ ЕС, 2,1 миллиарда – на расходы, связанные с миграцией, 1,8 миллиарда – на решение оборонных задач (увеличение на 200 миллионов евро, по сравнению с предложением на 2024 год), включая 1,4 миллиарда – на поддержку потенциала и исследований в рамках Европейского оборонного фонда. Бюджет ЕС на 2025 год теперь должен быть официально утвержден до конца текущего года. Он включает расходы, покрываемые ассигнованиями в рамках долгосрочных бюджетных потолков, финансируемых из собственных ресурсов. Они дополняются расходами по программе NextGenerationEU, финансируемой за счет заимствований на рынках капитала.

https://1prime.ru/20240618/ukraina-849260668.html

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