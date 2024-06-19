https://1prime.ru/20240619/turpotok-849319542.html

Чернышенко сообщил, что увеличило турпоток из России во Вьетнам в три раза

Чернышенко сообщил, что увеличило турпоток из России во Вьетнам в три раза - 19.06.2024, ПРАЙМ

Чернышенко сообщил, что увеличило турпоток из России во Вьетнам в три раза

Запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниями во Вьетнам летом 2023 года привел к росту турпотока в 3 раза по сравнению с 2022 годом, заявил... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T18:55+0300

2024-06-19T18:55+0300

2024-06-19T18:55+0300

экономика

россия

вьетнам

турпоток

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниями во Вьетнам летом 2023 года привел к росту турпотока в 3 раза по сравнению с 2022 годом, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Как сообщили в аппарате вице-премьера, в рамках подготовки визита президента России Владимира Путина во Вьетнам Чернышенко провел встречу с сопредседателем межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместителем премьер-министра республики Чан Хонг Ха. "Восстановлению и расширению турпотока будет способствовать увеличение числа прямых рейсов между Россией и Вьетнамом. Уже видим первые результаты – запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниями летом 2023 года привел к росту турпотока в 3 раза по сравнению с 2022 годом", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера. Там уточнили, что до пандемии COVID-19 Вьетнам ежегодно посещало свыше 500 тысяч граждан России. Как уточнили в аппарате, вице-премьер добавил, что важно устранять и другие преграды для свободного передвижения российских и вьетнамских туристов, создания комфортных условий поездок. Он поблагодарил вьетнамскую сторону за продление срока безвизового пребывания во Вьетнаме для российских граждан с 15 дней до 45 дней. "Со своей стороны Россия ведет работу по облегчению условий въезда и пребывания вьетнамских туристов в России. Так, например, с августа 2023 года заработала система получения гражданами Вьетнама электронных виз для въезда в Россию. Дмитрий Чернышенко призвал активнее пользоваться данным инструментом и информировать турбизнес Вьетнама об этой возможности", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240615/turpotok-849203670.html

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россия, вьетнам, турпоток