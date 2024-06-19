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Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама
Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама
Президент России Владимир Путин отметил, что активизации встречных турпотоков России и Вьетнама способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T19:17+0300
2024-06-19T19:17+0300
россия
вьетнам
турпоток
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что активизации встречных турпотоков России и Вьетнама способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов. Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля.По словам президента России, почти 60 процентов торговли между Россией и Вьетнамом в первом квартале 2024 года осуществлялось в нацвалютах. Путин заявил, что Россия рассчитывает на более активное использование вьетнамскими инвесторами возможностей работы на российском рынке.Глава государства указал, что Россия и Вьетнам тесно взаимодействуют на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций.Кроме этого, Москва планирует содействовать студенческим обменам с Вьетнамом, запуску совместных академических проектов и программ.Российский лидер добавил, что Россия продолжит развивать двусторонние связи с Вьетнамом, так как у двух государств совпадают подходы по актуальным вопросам международной повестки.Помимо этого, Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису и стремление помогать поиску реальных путей его мирного урегулирования.
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россия, вьетнам, турпоток
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, турпоток
19:17 19.06.2024
 
Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама

Путин: увеличение числа прямых рейсов между РФ и Вьетнамом увеличит турпоток

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что активизации встречных турпотоков России и Вьетнама способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов.
Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля.
По словам президента России, почти 60 процентов торговли между Россией и Вьетнамом в первом квартале 2024 года осуществлялось в нацвалютах. Путин заявил, что Россия рассчитывает на более активное использование вьетнамскими инвесторами возможностей работы на российском рынке.
Глава государства указал, что Россия и Вьетнам тесно взаимодействуют на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций.
Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Чернышенко сообщил, что увеличило турпоток из России во Вьетнам в три раза
18:55
Кроме этого, Москва планирует содействовать студенческим обменам с Вьетнамом, запуску совместных академических проектов и программ.
Российский лидер добавил, что Россия продолжит развивать двусторонние связи с Вьетнамом, так как у двух государств совпадают подходы по актуальным вопросам международной повестки.
Помимо этого, Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису и стремление помогать поиску реальных путей его мирного урегулирования.
 
РОССИЯВЬЕТНАМтурпоток
 
 
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