https://1prime.ru/20240619/turpotok-849320362.html

Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама

Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама - 19.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама

Президент России Владимир Путин отметил, что активизации встречных турпотоков России и Вьетнама способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T19:17+0300

2024-06-19T19:17+0300

2024-06-19T19:17+0300

россия

вьетнам

турпоток

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что активизации встречных турпотоков России и Вьетнама способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов. Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля.По словам президента России, почти 60 процентов торговли между Россией и Вьетнамом в первом квартале 2024 года осуществлялось в нацвалютах. Путин заявил, что Россия рассчитывает на более активное использование вьетнамскими инвесторами возможностей работы на российском рынке.Глава государства указал, что Россия и Вьетнам тесно взаимодействуют на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций.Кроме этого, Москва планирует содействовать студенческим обменам с Вьетнамом, запуску совместных академических проектов и программ.Российский лидер добавил, что Россия продолжит развивать двусторонние связи с Вьетнамом, так как у двух государств совпадают подходы по актуальным вопросам международной повестки.Помимо этого, Путин выразил признательность Вьетнаму за взвешенную позицию по украинскому кризису и стремление помогать поиску реальных путей его мирного урегулирования.

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россия, вьетнам, турпоток