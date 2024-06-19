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В Турции считают неизбежным членство страны в БРИКС
В Турции считают неизбежным членство страны в БРИКС - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Турции считают неизбежным членство страны в БРИКС
Членство Турции в БРИКС является неизбежным, при этом Анкара столкнется с беспрецедентным давлением Запада, Вашингтон уже сейчас давит, но участие Анкары в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:15+0300
2024-06-19T09:15+0300
2024-06-19T10:04+0300
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АНКАРА, 19 июн – ПРАЙМ. Членство Турции в БРИКС является неизбежным, при этом Анкара столкнется с беспрецедентным давлением Запада, Вашингтон уже сейчас давит, но участие Анкары в организации не станет сюрпризом, заявил агентству РИА Новости зампред турецкой партии VATAN ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан высказался о намерении страны стать членом БРИКС. Он принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде и впоследствии сказал, что Анкара увидела важность организации. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Я думаю, что Турция должна присоединиться к БРИКС, что в конечном итоге является неизбежным членством для Турции. Но Турция является членом НАТО с 1952 года. В результате этого членства в Турции есть очень серьёзная группа, которая связана с Западом. Эти группы входят во все политические партии. Они доминируют в правительстве. Они влияют на правительство. Внутри правящей партии продолжается борьба между атлантистскими и евразийскими силами", — пояснил Топкурулу. Он также отметил, что на сегодняшний день у власти в Турции находятся в основном атлантисты, но евразийцы "пользуются возможностью при каждом удобном случае". Топкурулу выразил мнение, что Турция не сможет собрать достаточно сил для вступления в БРИКС, особенно в этот период. "Я также считаю, что США оказывают негативное давление на участие Турции в БРИКС, а также на отношения с Россией. Потому что если Турция присоединится к БРИКС, это изменит баланс между Западом и Востоком в пользу Востока. По этой причине вступление Турции в БРИКС встретит сильное сопротивление со стороны Запада. Тем не менее, не будет сюрпризом, если в ближайший период Турция предпримет попытку вступить в БРИКС, оттеснив атлантистские державы", — добавил политик. "Родина" является партией левого толка, стоящей на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она придерживается антизападной и антиамериканской направленности. Франкция считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
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сша, турция, брикс
Политика, США, ТУРЦИЯ, БРИКС
В Турции считают неизбежным членство страны в БРИКС
VATAN: членство Турции в БРИКС неизбежно, но США оказывают давление
АНКАРА, 19 июн – ПРАЙМ. Членство Турции в БРИКС является неизбежным, при этом Анкара столкнется с беспрецедентным давлением Запада, Вашингтон уже сейчас давит, но участие Анкары в организации не станет сюрпризом, заявил агентству РИА Новости зампред турецкой партии VATAN ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан высказался о намерении страны стать членом БРИКС. Он принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде и впоследствии сказал, что Анкара увидела важность организации.
"Я думаю, что Турция должна присоединиться к БРИКС, что в конечном итоге является неизбежным членством для Турции. Но Турция является членом НАТО с 1952 года. В результате этого членства в Турции есть очень серьёзная группа, которая связана с Западом. Эти группы входят во все политические партии. Они доминируют в правительстве. Они влияют на правительство. Внутри правящей партии продолжается борьба между атлантистскими и евразийскими силами", — пояснил Топкурулу.
Он также отметил, что на сегодняшний день у власти в Турции находятся в основном атлантисты, но евразийцы "пользуются возможностью при каждом удобном случае".
Топкурулу выразил мнение, что Турция не сможет собрать достаточно сил для вступления в БРИКС, особенно в этот период.
"Я также считаю, что США оказывают негативное давление на участие Турции в БРИКС, а также на отношения с Россией. Потому что если Турция присоединится к БРИКС, это изменит баланс между Западом и Востоком в пользу Востока. По этой причине вступление Турции в БРИКС встретит сильное сопротивление со стороны Запада. Тем не менее, не будет сюрпризом, если в ближайший период Турция предпримет попытку вступить в БРИКС, оттеснив атлантистские державы", — добавил политик.
"Родина" является партией левого толка, стоящей на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она придерживается антизападной и антиамериканской направленности. Франкция считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
Отказ Турции от санкций против России беспокоит США, сообщили СМИ