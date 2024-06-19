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WP раскрыла, насколько Иран увеличит производство обогащенного урана

WP раскрыла, насколько Иран увеличит производство обогащенного урана - 19.06.2024, ПРАЙМ

WP раскрыла, насколько Иран увеличит производство обогащенного урана

Американская газета Washington Post утверждает, что расширение ядерного объекта Ирана в Фордо якобы может привести к увеличению производства обогащенного урана... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T19:45+0300

2024-06-19T19:45+0300

2024-06-19T19:46+0300

экономика

производство урана

иран

прогноз

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Американская газета Washington Post утверждает, что расширение ядерного объекта Ирана в Фордо якобы может привести к увеличению производства обогащенного урана в три раза. Ранее западные СМИ со ссылкой конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) передавали, что Тегеран установил на ядерном объекте в Фордо два каскада центрифуг для обогащения урана и собирается провести установку восьми каскадов в течение ближайших трех-четырех недель. Перед этим агентство Mehr соообщало, что Тегеран "принял ряд мер" на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на антииранскую резолюцию, представленную Евротройкой Совету управляющих МАГАТЭ. "Крупное расширение, ведущееся на самом охраняемом ядерном объекте Ирана, может вскоре утроить производство обогащенного урана и дать Тегерану новые возможности для быстрой сборки ядерного арсенала, если он решит это сделать", - пишет издание со ссылкой на конфиденциальные документы и экспертов по вооружению. По данным газеты, расширение объекта якобы может позволить Ирану накапливать ядерное топливо, которого могло бы хватить на несколько бомб, каждый месяц. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана. По информации агентства Рейтер, "Евротройка" в проекте резолюции призывают Иран сотрудничать с МАГАТЭ и объяснить наличие следов урана на незаявленных иранских объектах. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за эту резолюцию. Двумя днями ранее и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил в интервью РИА Новости, что деятельность Ирана в сфере атома контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), страны, обвиняющие Иран в том, что его ядерная программа вызывает беспокойство, хотят превратить МАГАТЭ в место для сведения политических счетов с Тегераном, своими действиями они ставят под сомнение репутацию Агентства.

https://1prime.ru/20240619/iran-849300607.html

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производство урана, иран, прогноз