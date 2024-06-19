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Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма
Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма - 19.06.2024, ПРАЙМ
Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма
Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T19:58+0300
2024-06-19T19:58+0300
туризм
фермеры
услуги
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма. Закон также устанавливает унифицированное понятие "устойчивое развитие сельских территорий". Под ним понимается стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни. Согласно закону, аграрии могут заниматься деятельностью, не связанной с сельскохозяйственным производством, но обеспечивающей устойчивое развитие сельских территорий, в том числе оказывать услуги в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
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туризм, фермеры, услуги
Туризм, фермеры, услуги
19:58 19.06.2024
 
Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма

Совфед разрешил аграриям оказывать услуги в сфере сельского туризма

© РИА Новости . Леонид Палладин | Перейти в медиабанкСбор урожая в тепличном совхозе-комбинате "Южный", Ставропольский край.
Сбор урожая в тепличном совхозе-комбинате Южный, Ставропольский край. - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Леонид Палладин
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма.
Закон также устанавливает унифицированное понятие "устойчивое развитие сельских территорий". Под ним понимается стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни.
Согласно закону, аграрии могут заниматься деятельностью, не связанной с сельскохозяйственным производством, но обеспечивающей устойчивое развитие сельских территорий, в том числе оказывать услуги в сфере сельского туризма.
Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
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