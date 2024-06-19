https://1prime.ru/20240619/uslugi-849321409.html
Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма
Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма - 19.06.2024, ПРАЙМ
Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма
Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T19:58+0300
2024-06-19T19:58+0300
2024-06-19T19:58+0300
туризм
фермеры
услуги
https://cdnn.1prime.ru/img/84087/52/840875262_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_fc2a6bb318577db935f13351098f04b4.jpg
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма. Закон также устанавливает унифицированное понятие "устойчивое развитие сельских территорий". Под ним понимается стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни. Согласно закону, аграрии могут заниматься деятельностью, не связанной с сельскохозяйственным производством, но обеспечивающей устойчивое развитие сельских территорий, в том числе оказывать услуги в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20240614/subsidiya-849182717.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84087/52/840875262_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_e8431494445a4adb0120973abafd17f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, фермеры, услуги
Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма
Совфед разрешил аграриям оказывать услуги в сфере сельского туризма
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма.
Закон также устанавливает унифицированное понятие "устойчивое развитие сельских территорий". Под ним понимается стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни.
Согласно закону, аграрии могут заниматься деятельностью, не связанной с сельскохозяйственным производством, но обеспечивающей устойчивое развитие сельских территорий, в том числе оказывать услуги в сфере сельского туризма.
Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
В России увеличат ежегодный объем единой субсидии на туризм регионам