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Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма

Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма - 19.06.2024, ПРАЙМ

Совфед разрешил фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма

Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T19:58+0300

2024-06-19T19:58+0300

2024-06-19T19:58+0300

туризм

фермеры

услуги

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма. Закон также устанавливает унифицированное понятие "устойчивое развитие сельских территорий". Под ним понимается стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни. Согласно закону, аграрии могут заниматься деятельностью, не связанной с сельскохозяйственным производством, но обеспечивающей устойчивое развитие сельских территорий, в том числе оказывать услуги в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

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туризм, фермеры, услуги