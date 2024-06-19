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Годовая инфляция в Великобритании снизилась до минимума с 2021 года
Годовая инфляция в Великобритании снизилась до минимума с 2021 года - 19.06.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Великобритании снизилась до минимума с 2021 года
Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 2% с 2,3% месяцем ранее, и такой небольшой темп достигнут впервые с середины 2021 года, когда... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:54+0300
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экономика
великобритания
инфляция
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 2% с 2,3% месяцем ранее, и такой небольшой темп достигнут впервые с середины 2021 года, когда инфляция также составляла 2%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). За май индекс потребительских цен вырос на 0,3%, как и за апрель. Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. За месяц ожидался рост цен на 0,4%. Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении опустился до 2,8% с 3% по итогам апреля. За май цены по этому индексу выросли на 0,4% после 0,5% в апреле. Наибольший вклад в замедление годовой инфляции по итогам мая внесли цены на продукты питания, которые дорожают всё меньшими темпами 14 месяцев подряд. Рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки замедлился до 1,7% с 2,9% месяцем ранее, рост цен на алкоголь и табачную продукцию при этом составил 7,8%. Годовая базовая инфляция в стране (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) замедлилась до 3,5% с 3,9%, в соответствии с прогнозом.
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великобритания, инфляция
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, инфляция
Годовая инфляция в Великобритании снизилась до минимума с 2021 года
Годовая инфляция в Великобритании снизилась до минимальных с 2021 года двух процентов
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 2% с 2,3% месяцем ранее, и такой небольшой темп достигнут впервые с середины 2021 года, когда инфляция также составляла 2%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За май индекс потребительских цен вырос на 0,3%, как и за апрель.
Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. За месяц ожидался рост цен на 0,4%.
Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в годовом выражении опустился до 2,8% с 3% по итогам апреля. За май цены по этому индексу выросли на 0,4% после 0,5% в апреле.
Наибольший вклад в замедление годовой инфляции по итогам мая внесли цены на продукты питания, которые дорожают всё меньшими темпами 14 месяцев подряд. Рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки замедлился до 1,7% с 2,9% месяцем ранее, рост цен на алкоголь и табачную продукцию при этом составил 7,8%.
Годовая базовая инфляция в стране (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) замедлилась до 3,5% с 3,9%, в соответствии с прогнозом.