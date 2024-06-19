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Россия сократила вложения в американские гособлигации
Россия сократила вложения в американские гособлигации - 19.06.2024, ПРАЙМ
Россия сократила вложения в американские гособлигации
Россия за апрель сократила портфель американских гособлигаций до 46 миллионов долларов с уровня марта в 47 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T08:13+0300
2024-06-19T08:13+0300
2024-06-19T08:13+0300
экономика
минфин сша
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия за апрель сократила портфель американских гособлигаций до 46 миллионов долларов с уровня марта в 47 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за апрель, российский портфель состоит из 45 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 1 миллиона - в краткосрочных (46 миллионов долларов в долгосрочных и 1 миллион долларов в краткосрочных в марте). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,15 триллиона долларов с 1,188 триллиона в марте. На втором месте остается Китай с 770,7 миллиарда долларов (767,4 миллиарда в марте). Третьей вновь становится Великобритания, которая сократила объем облигаций на своем балансе до 710,2 миллиарда с 728,1 миллиарда долларов.
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минфин сша, россия, гособлигации сша
Экономика, Минфин США, РОССИЯ, гособлигации США
Россия сократила вложения в американские гособлигации
Вложения России в гособлигации США в апреле снизились до 46 миллионов долларов
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия за апрель сократила портфель американских гособлигаций до 46 миллионов долларов с уровня марта в 47 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за апрель, российский портфель состоит из 45 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 1 миллиона - в краткосрочных (46 миллионов долларов в долгосрочных и 1 миллион долларов в краткосрочных в марте).
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,15 триллиона долларов с 1,188 триллиона в марте. На втором месте остается Китай с 770,7 миллиарда долларов (767,4 миллиарда в марте). Третьей вновь становится Великобритания, которая сократила объем облигаций на своем балансе до 710,2 миллиарда с 728,1 миллиарда долларов.
ФРС сохранила прогноз роста экономики США на этот год