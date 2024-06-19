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Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации
Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации - 19.06.2024, ПРАЙМ
Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации
Оружие России обладает заделом для модернизации, в частности, по характеристикам дальности и точности, заявил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T08:55+0300
2024-06-19T09:43+0300
вооружения
россия
алексей дюмин
модернизация
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Оружие России обладает заделом для модернизации, в частности, по характеристикам дальности и точности, заявил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. Он пояснил, что это средства, стоящие "на вооружении достаточно длительное время" и отметил, что сейчас проводится большая работа в рамках поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.
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россия, алексей дюмин, модернизация
Вооружения, РОССИЯ, Алексей Дюмин, модернизация
08:55 19.06.2024 (обновлено: 09:43 19.06.2024)
 
Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации

Дюмин: у российского вооружения есть задел для улучшения характеристик

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Оружие России обладает заделом для модернизации, в частности, по характеристикам дальности и точности, заявил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Он пояснил, что это средства, стоящие "на вооружении достаточно длительное время" и отметил, что сейчас проводится большая работа в рамках поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.
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15 июня, 22:29
 
ВооруженияРОССИЯАлексей Дюминмодернизация
 
 
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