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Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации
Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации - 19.06.2024, ПРАЙМ
Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации
Оружие России обладает заделом для модернизации, в частности, по характеристикам дальности и точности, заявил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T08:55+0300
2024-06-19T08:55+0300
2024-06-19T09:43+0300
вооружения
россия
алексей дюмин
модернизация
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Оружие России обладает заделом для модернизации, в частности, по характеристикам дальности и точности, заявил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. Он пояснил, что это средства, стоящие "на вооружении достаточно длительное время" и отметил, что сейчас проводится большая работа в рамках поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.
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россия, алексей дюмин, модернизация
Вооружения, РОССИЯ, Алексей Дюмин, модернизация
Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации
Дюмин: у российского вооружения есть задел для улучшения характеристик
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Оружие России обладает заделом для модернизации, в частности, по характеристикам дальности и точности, заявил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Он пояснил, что это средства, стоящие "на вооружении достаточно длительное время" и отметил, что сейчас проводится большая работа в рамках поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.
На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки"