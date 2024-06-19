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Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации

Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации - 19.06.2024, ПРАЙМ

Дюмин отметил наличие у российского оружия задела для модернизации

Оружие России обладает заделом для модернизации, в частности, по характеристикам дальности и точности, заявил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T08:55+0300

2024-06-19T08:55+0300

2024-06-19T09:43+0300

вооружения

россия

алексей дюмин

модернизация

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Оружие России обладает заделом для модернизации, в частности, по характеристикам дальности и точности, заявил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. Он пояснил, что это средства, стоящие "на вооружении достаточно длительное время" и отметил, что сейчас проводится большая работа в рамках поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.

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россия, алексей дюмин, модернизация