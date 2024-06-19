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Из банков Газы украли 120 миллионов долларов, пишет FT
Из банков Газы украли 120 миллионов долларов, пишет FT - 19.06.2024, ПРАЙМ
Из банков Газы украли 120 миллионов долларов, пишет FT
Британское издание Financial Times утверждает, что вооруженные группировки разграбили минимум 120 миллионов долларов из банков на севере сектора Газа. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:37+0300
2024-06-19T14:37+0300
2024-06-19T14:46+0300
воровство
палестино-израильский конфликт
банки
газа
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Британское издание Financial Times утверждает, что вооруженные группировки разграбили минимум 120 миллионов долларов из банков на севере сектора Газа. "Вооруженные банды, включая группировки, поддерживаемые (палестинским движением) ХАМАС, разграбили по меньшей мере 120 миллионов долларов из банков северной Газы всего за два последних месяца", - пишет издание, ссылаясь на данные ООН. Самые крупные ограбления произошли 17 и 18 апреля, вскоре после того, как крупнейший палестинский банк залил хранилище бетоном, чтобы избежать разграбления. Экстренные меры не помогли, и свидетели якобы сообщили изданию о том, что слышали взрыв в хранилище, после которого в воздух взмыли банкноты. Согласно внутренней информации, мародерам удалось заполучить около 31 миллиона долларов в разной валюте. Утверждается, что за два месяца вооруженные группировки украли по меньшей мере треть наличных денег, находящихся в банковских хранилищах на севере сектора Газа. Около 240 миллионов долларов удалось сохранить.
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воровство, палестино-израильский конфликт, банки, газа
воровство, палестино-израильский конфликт, Банки, ГАЗА
Из банков Газы украли 120 миллионов долларов, пишет FT
Financial Times: группировки в Газе разграбили 120 млн долларов из банков страны
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Британское издание Financial Times утверждает, что вооруженные группировки разграбили минимум 120 миллионов долларов из банков на севере сектора Газа.
"Вооруженные банды, включая группировки, поддерживаемые (палестинским движением) ХАМАС, разграбили по меньшей мере 120 миллионов долларов из банков северной Газы всего за два последних месяца", - пишет издание, ссылаясь на данные ООН.
Самые крупные ограбления произошли 17 и 18 апреля, вскоре после того, как крупнейший палестинский банк залил хранилище бетоном, чтобы избежать разграбления. Экстренные меры не помогли, и свидетели якобы сообщили изданию о том, что слышали взрыв в хранилище, после которого в воздух взмыли банкноты. Согласно внутренней информации, мародерам удалось заполучить около 31 миллиона долларов в разной валюте.
Утверждается, что за два месяца вооруженные группировки украли по меньшей мере треть наличных денег, находящихся в банковских хранилищах на севере сектора Газа. Около 240 миллионов долларов удалось сохранить.
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