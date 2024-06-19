https://1prime.ru/20240619/voyna-849323236.html

"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне

"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне

Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной войне, сообщил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T22:38+0300

2024-06-19T22:38+0300

2024-06-19T22:38+0300

политика

ядерная угроза

сша

европа

россия

потепление

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной войне, сообщил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?" — написал он.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Telegraph заявил, что в настоящее время идут дискуссии по вопросу размещения дополнительного ядерного оружия на фоне "растущей угрозы России и Китая". По его словам, ядерные ракеты должны быть приведены в состояние "готовности".Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".

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сша

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ядерная угроза, сша, европа, россия, потепление