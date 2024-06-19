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"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне - 19.06.2024, ПРАЙМ
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"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне - 19.06.2024, ПРАЙМ
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне
Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной войне, сообщил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T22:38+0300
2024-06-19T22:38+0300
политика
ядерная угроза
сша
европа
россия
потепление
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной войне, сообщил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?" — написал он.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Telegraph заявил, что в настоящее время идут дискуссии по вопросу размещения дополнительного ядерного оружия на фоне "растущей угрозы России и Китая". По его словам, ядерные ракеты должны быть приведены в состояние "готовности".Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
https://1prime.ru/20240619/mera-849316454.html
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ядерная угроза, сша, европа, россия, потепление
Политика, ядерная угроза, США, ЕВРОПА, РОССИЯ, потепление
22:38 19.06.2024
 
"Конец человечеству": в Германии сделали необычное заявление о войне

Дотком: те, кто опасались изменения климата, ведут мир к ядерной войне

*взрыв
*взрыв
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Западные лидеры, боявшиеся глобального потепления, ведут мир к ядерной войне, сообщил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?" — написал он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Telegraph заявил, что в настоящее время идут дискуссии по вопросу размещения дополнительного ядерного оружия на фоне "растущей угрозы России и Китая". По его словам, ядерные ракеты должны быть приведены в состояние "готовности".
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО
Вчера, 17:29
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
 
Политикаядерная угрозаСШАЕВРОПАРОССИЯпотепление
 
 
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