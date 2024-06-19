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Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ

Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ - 19.06.2024, ПРАЙМ

Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ

Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T23:12+0300

2024-06-19T23:12+0300

2024-06-19T23:13+0300

коррупция

университет

взятка

уголовное дело

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), сообщил РИА Новости информированный источник. "Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов", — отметил собеседник агентства.Ранее источник в правоохранительных органах указал о проведении следственных действий со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов. В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия.

https://1prime.ru/20240617/sud-849236210.html

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коррупция, университет, взятка, уголовное дело