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Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ
Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ - 19.06.2024, ПРАЙМ
Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ
Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T23:12+0300
2024-06-19T23:12+0300
2024-06-19T23:13+0300
коррупция
университет
взятка
уголовное дело
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), сообщил РИА Новости информированный источник. "Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов", — отметил собеседник агентства.Ранее источник в правоохранительных органах указал о проведении следственных действий со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов. В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия.
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коррупция, университет, взятка, уголовное дело
коррупция, Университет, взятка, уголовное дело
Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ
Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в МГМСУ
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), сообщил РИА Новости информированный источник.
"Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов", — отметил собеседник агентства.
Ранее источник в правоохранительных органах указал о проведении следственных действий со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов.
В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия.
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