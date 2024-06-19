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Вышли данные о сокращении товарооборота России и Японии
Вышли данные о сокращении товарооборота России и Японии - 19.06.2024, ПРАЙМ
Вышли данные о сокращении товарооборота России и Японии
Япония в мае сократила экспорт в Россию на 21,8%, импорт из России на 32,2%, такие данные по внешней торговле обнародовало министерство финансов страны. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T05:05+0300
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россия
товарооборот
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Япония в мае сократила экспорт в Россию на 21,8%, импорт из России на 32,2%, такие данные по внешней торговле обнародовало министерство финансов страны. Экспорт из Японии в Россию составил 27,81 миллиарда иен (176 миллионов долларов), что стало на 21,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Импорт сократился на 32,2%, составив 64,25 миллиарда иен (406,5 миллионов долларов). Товарооборот в мае составил чуть более 92 миллиардов иен (582,5 миллиона долларов).
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япония, россия, товарооборот
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, товарооборот
Вышли данные о сокращении товарооборота России и Японии
Минфин: Япония в мае сократила экспорт в РФ на 21,8%, импорт из РФ - на 32,2%
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Япония в мае сократила экспорт в Россию на 21,8%, импорт из России на 32,2%, такие данные по внешней торговле обнародовало министерство финансов страны.
Экспорт из Японии в Россию составил 27,81 миллиарда иен (176 миллионов долларов), что стало на 21,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Импорт сократился на 32,2%, составив 64,25 миллиарда иен (406,5 миллионов долларов). Товарооборот в мае составил чуть более 92 миллиардов иен (582,5 миллиона долларов).