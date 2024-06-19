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Япония существенно нарастила экспорт в Россию медизделий и видеоаппаратуры - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Япония существенно нарастила экспорт в Россию медизделий и видеоаппаратуры
Япония существенно нарастила экспорт в Россию медизделий и видеоаппаратуры - 19.06.2024, ПРАЙМ
Япония существенно нарастила экспорт в Россию медизделий и видеоаппаратуры
Япония в мае нарастила экспорт в Россию медицинских товаров на 69,1%, аудио-, видеоаппаратуры на 58,9%, мотоциклов на 18,1%, сократив поставки компьютеров и... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T05:41+0300
2024-06-19T05:41+0300
экономика
япония
экспорт
россия
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Япония в мае нарастила экспорт в Россию медицинских товаров на 69,1%, аудио-, видеоаппаратуры на 58,9%, мотоциклов на 18,1%, сократив поставки компьютеров и автомобилей, такие данные статистики внешней торговли приводит японский минфин. Япония сократила экспорт в Россию компьютеров на 50,0%, а деталей к ним на 99,7%, пластмасс на 84,2%, резиновых изделий на 61,5%, бумажных изделий на 88,4%, легковых автомобилей на 21,9%. По статьям импорта из России Япония увеличила ввоз овощей на 125,3%, рыбы на 10,9%, но сократила импорт зерна на 78,2%, руды цветных металлов на 90,9%, СПГ на 40,5%, угля на 19,9%, железа и стали на 88,4%.
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япония, экспорт, россия
Экономика, ЯПОНИЯ, экспорт, РОССИЯ
05:41 19.06.2024
 
Япония существенно нарастила экспорт в Россию медизделий и видеоаппаратуры

Минфин: Япония в мае нарастила экспорт в РФ видеоаппаратуры и медизделий

© Фото : Олег МихайлищевГородская жизнь в Токио путешествия
Городская жизнь в Токио путешествия - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© Фото : Олег Михайлищев
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Япония в мае нарастила экспорт в Россию медицинских товаров на 69,1%, аудио-, видеоаппаратуры на 58,9%, мотоциклов на 18,1%, сократив поставки компьютеров и автомобилей, такие данные статистики внешней торговли приводит японский минфин.
Япония сократила экспорт в Россию компьютеров на 50,0%, а деталей к ним на 99,7%, пластмасс на 84,2%, резиновых изделий на 61,5%, бумажных изделий на 88,4%, легковых автомобилей на 21,9%.
По статьям импорта из России Япония увеличила ввоз овощей на 125,3%, рыбы на 10,9%, но сократила импорт зерна на 78,2%, руды цветных металлов на 90,9%, СПГ на 40,5%, угля на 19,9%, железа и стали на 88,4%.
 
ЭкономикаЯПОНИЯэкспортРОССИЯ
 
 
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