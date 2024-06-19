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Юань падает в начале торгов 19 июня - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Юань падает в начале торгов 19 июня
Юань падает в начале торгов 19 июня - 19.06.2024, ПРАЙМ
Юань падает в начале торгов 19 июня
Курс рубля сильно растет к юаню: курс китайской валюты уже упал ниже 11 рублей, впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 19.06.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Курс рубля сильно растет к юаню: курс китайской валюты уже упал ниже 11 рублей, впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск падает на 55 копеек к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля.
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юань, курсы валют, рубль, мосбиржа
юань, Курсы валют, рубль, Мосбиржа
10:07 19.06.2024 (обновлено: 10:15 19.06.2024)
 
Юань падает в начале торгов 19 июня

Курс юаня в начале торгов среды на Московской бирже падает, оказавшись ниже 11 рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Курс рубля сильно растет к юаню: курс китайской валюты уже упал ниже 11 рублей, впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск падает на 55 копеек к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля.
 
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