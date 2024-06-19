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Юань падает в начале торгов 19 июня

Юань падает в начале торгов 19 июня - 19.06.2024, ПРАЙМ

Юань падает в начале торгов 19 июня

Курс рубля сильно растет к юаню: курс китайской валюты уже упал ниже 11 рублей, впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 19.06.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Курс рубля сильно растет к юаню: курс китайской валюты уже упал ниже 11 рублей, впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск падает на 55 копеек к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля.

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юань, курсы валют, рубль, мосбиржа