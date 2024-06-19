https://1prime.ru/20240619/zakharova-849305145.html

Захарова назвала последствия ядерных консультаций США и Сеула

Захарова назвала последствия ядерных консультаций США и Сеула - 19.06.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала последствия ядерных консультаций США и Сеула

Ядерные консультации между США и Южной Кореей провоцируют эскалацию напряженности на Корейском полуострове, сообщила официальный представитель МИД России Мария... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T14:02+0300

2024-06-19T14:02+0300

2024-06-19T14:02+0300

россия

сша

южная корея

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Ядерные консультации между США и Южной Кореей провоцируют эскалацию напряженности на Корейском полуострове, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Могу сказать, что вот эти самые встречи, заседание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, то, что прошло в Сеуле 10 июня, все это является еще одним доказательством той самой агрессивной политики Вашингтона на Корейском полуострове и провоцирует дальнейшую эскалацию напряженности и подрывает мир и стабильность", — заметила дипломат в рамках брифинга.Ранее после третьего заседания Корейско-американской ядерной консультативной группы (ЯКГ) Южная Корея и США завершили работу над документом, содержащим инструкции по совместным действиям для реализации ядерного сдерживания на полуострове.В апреле 2023 года президенты США и Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль договорились о создании консультативной группы по ядерному планированию, чтобы продемонстрировать приверженность США к "расширенному сдерживанию".

https://1prime.ru/20240619/ssha-849296743.html

сша

южная корея

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россия, сша, южная корея