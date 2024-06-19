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Захарова назвала последствия ядерных консультаций США и Сеула
Захарова назвала последствия ядерных консультаций США и Сеула - 19.06.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала последствия ядерных консультаций США и Сеула
Ядерные консультации между США и Южной Кореей провоцируют эскалацию напряженности на Корейском полуострове, сообщила официальный представитель МИД России Мария... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:02+0300
2024-06-19T14:02+0300
2024-06-19T14:02+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Ядерные консультации между США и Южной Кореей провоцируют эскалацию напряженности на Корейском полуострове, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Могу сказать, что вот эти самые встречи, заседание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, то, что прошло в Сеуле 10 июня, все это является еще одним доказательством той самой агрессивной политики Вашингтона на Корейском полуострове и провоцирует дальнейшую эскалацию напряженности и подрывает мир и стабильность", — заметила дипломат в рамках брифинга.Ранее после третьего заседания Корейско-американской ядерной консультативной группы (ЯКГ) Южная Корея и США завершили работу над документом, содержащим инструкции по совместным действиям для реализации ядерного сдерживания на полуострове.В апреле 2023 года президенты США и Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль договорились о создании консультативной группы по ядерному планированию, чтобы продемонстрировать приверженность США к "расширенному сдерживанию".
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Захарова назвала последствия ядерных консультаций США и Сеула
Захарова: ядерные консультации США и Сеула провоцируют эскалацию на Корейском полуострове
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Ядерные консультации между США и Южной Кореей провоцируют эскалацию напряженности на Корейском полуострове, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Могу сказать, что вот эти самые встречи, заседание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, то, что прошло в Сеуле 10 июня, все это является еще одним доказательством той самой агрессивной политики Вашингтона на Корейском полуострове и провоцирует дальнейшую эскалацию напряженности и подрывает мир и стабильность", — заметила дипломат в рамках брифинга.
Ранее после третьего заседания Корейско-американской ядерной консультативной группы (ЯКГ) Южная Корея и США завершили работу над документом, содержащим инструкции по совместным действиям для реализации ядерного сдерживания на полуострове.
В апреле 2023 года президенты США и Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль договорились о создании консультативной группы по ядерному планированию, чтобы продемонстрировать приверженность США к "расширенному сдерживанию".
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