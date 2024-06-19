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Опрос работодателей показал, за что они готовы повышать зарплаты работникам - 19.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240619/zarplata-849282054.html
Опрос работодателей показал, за что они готовы повышать зарплаты работникам
Опрос работодателей показал, за что они готовы повышать зарплаты работникам - 19.06.2024, ПРАЙМ
Опрос работодателей показал, за что они готовы повышать зарплаты работникам
Большинство работодателей в России готовы повысить зарплату своим сотрудникам после переквалификации при наличии полезных навыков, 63% руководителей могут... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T07:03+0300
2024-06-19T07:03+0300
экономика
работодатели
зарплата
сотрудники
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Большинство работодателей в России готовы повысить зарплату своим сотрудникам после переквалификации при наличии полезных навыков, 63% руководителей могут прибавить до 20% к зарплате, подсчитали для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру". "Большинство респондентов отмечает, что готовы повышать зарплату сотрудникам при наличии полезных навыков: если эти навыки принесут пользу компании (62%) и если они действительно необходимы для сотрудника (35%). Если сотрудник пройдет переквалификацию, то работодатели готовы повысить ему зарплату: от 5% до 20% – так отметили 63% респондентов", - говорится в исследовании. Отмечается, что 16% работодателей готовы пойти на повышение зарплаты до 5%, почти столько же - от 20 до 40%, 5% респондентов готовы обеспечить рост заработной платы от 40% до 60%, а 1% - от 60% и более. Там добавили, что развивать навыки своим сотрудникам помогают 95% компаний: большинство организовывает обучение в компании, 19% оплачивают курсы и поездки на обучающие мероприятия, а 8% выделяют бюджет на обучение отличившемуся сотруднику. В целом 76% работодателей готовы отправить своих сотрудников на переквалификацию, поскольку считают это необходимым, так как профессии трансформируются. Однако 24% опрошенных к этому не готовы и считают, что не нужно перегружать сотрудников - у них достаточно своих задач. По подсчетам аналитиков, в список топ курсов, на которые бы отправили работодатели сотрудников для повышения квалификации, вошли информационные технологии, управление проектами и маркетинг. Также респонденты считают полезными творческие и креативные курсы, менеджмент, курсы по аналитике, науке и дизайну.
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работодатели, зарплата, сотрудники
Экономика, работодатели, зарплата, сотрудники
07:03 19.06.2024
 
Опрос работодателей показал, за что они готовы повышать зарплаты работникам

Опрос: работодатели готовы повышать зарплату сотрудникам после переквалификации

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк% Сотрудники офиса
% Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Большинство работодателей в России готовы повысить зарплату своим сотрудникам после переквалификации при наличии полезных навыков, 63% руководителей могут прибавить до 20% к зарплате, подсчитали для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру".
"Большинство респондентов отмечает, что готовы повышать зарплату сотрудникам при наличии полезных навыков: если эти навыки принесут пользу компании (62%) и если они действительно необходимы для сотрудника (35%). Если сотрудник пройдет переквалификацию, то работодатели готовы повысить ему зарплату: от 5% до 20% – так отметили 63% респондентов", - говорится в исследовании.
Отмечается, что 16% работодателей готовы пойти на повышение зарплаты до 5%, почти столько же - от 20 до 40%, 5% респондентов готовы обеспечить рост заработной платы от 40% до 60%, а 1% - от 60% и более.
Там добавили, что развивать навыки своим сотрудникам помогают 95% компаний: большинство организовывает обучение в компании, 19% оплачивают курсы и поездки на обучающие мероприятия, а 8% выделяют бюджет на обучение отличившемуся сотруднику.
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В целом 76% работодателей готовы отправить своих сотрудников на переквалификацию, поскольку считают это необходимым, так как профессии трансформируются. Однако 24% опрошенных к этому не готовы и считают, что не нужно перегружать сотрудников - у них достаточно своих задач.
По подсчетам аналитиков, в список топ курсов, на которые бы отправили работодатели сотрудников для повышения квалификации, вошли информационные технологии, управление проектами и маркетинг. Также респонденты считают полезными творческие и креативные курсы, менеджмент, курсы по аналитике, науке и дизайну.
 
Экономикаработодателизарплатасотрудники
 
 
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