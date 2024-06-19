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Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне
Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне - 19.06.2024, ПРАЙМ
Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне
Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Пхеньяне подразумевала беседу на улице, но сейчас там очень жарко. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:45+0300
2024-06-19T09:45+0300
2024-06-19T10:12+0300
политика
россия
кндр
владимир путин
ким чен ын
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Пхеньяне подразумевала беседу на улице, но сейчас там очень жарко. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын."Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко", — отметил северокорейский лидер.Главы России и Северной Кореи проводили беседу один на один в государственной резиденции "Кымсусан". Ким Чен Ын в ходе открытия переговоров с российским коллегой отметил важную роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса на мировой арене.Визит президента Путина в КНДР проходит в рамках дружественного визита и продолжится до 19 июня.
https://1prime.ru/20240619/kim-849283452.html
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россия, кндр, владимир путин, ким чен ын
Политика, РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне
Ким Чен Ын: программа визита Путина в Пхеньян подразумевала беседу на улице
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Пхеньяне подразумевала беседу на улице, но сейчас там очень жарко. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын.
"Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко", — отметил северокорейский лидер.
Главы России и Северной Кореи проводили беседу один на один в государственной резиденции "Кымсусан". Ким Чен Ын в ходе открытия переговоров с российским коллегой отметил важную роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса на мировой арене.
Визит президента Путина в КНДР проходит в рамках дружественного визита и продолжится до 19 июня.
Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и КНДР