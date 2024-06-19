https://1prime.ru/20240619/zhara-849287450.html

Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне

Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне - 19.06.2024, ПРАЙМ

Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне

Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Пхеньяне подразумевала беседу на улице, но сейчас там очень жарко. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:45+0300

2024-06-19T09:45+0300

2024-06-19T10:12+0300

политика

россия

кндр

владимир путин

ким чен ын

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Пхеньяне подразумевала беседу на улице, но сейчас там очень жарко. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын."Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко", — отметил северокорейский лидер.Главы России и Северной Кореи проводили беседу один на один в государственной резиденции "Кымсусан". Ким Чен Ын в ходе открытия переговоров с российским коллегой отметил важную роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса на мировой арене.Визит президента Путина в КНДР проходит в рамках дружественного визита и продолжится до 19 июня.

https://1prime.ru/20240619/kim-849283452.html

кндр

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россия, кндр, владимир путин, ким чен ын