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В Минстрое раскрыли планы по строительству жилья в новых регионах
В Минстрое раскрыли планы по строительству жилья в новых регионах - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Минстрое раскрыли планы по строительству жилья в новых регионах
В четырех вошедших в состав России регионах до 2030 года намерены построить более 20 миллионов квадратных метров жилья, заявил в интервью РИА Новости на форуме... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:47+0300
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СОЧИ, 19 июн - ПРАЙМ. В четырех вошедших в состав России регионах до 2030 года намерены построить более 20 миллионов квадратных метров жилья, заявил в интервью РИА Новости на форуме недвижимости "Движение" замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "В новых регионах нам тоже надо выходить на средний показатель 33 квадратных метра на человека, как и по всей стране. Соответственно, общий объем должен составить более 20 миллионов квадратных метров накопительно к 30-му году", — сказал он. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтасишин добавил, что с учетом всей необходимой инфраструктуры и исходя из прогноза по численности населения, данный показатель будут корректировать в большую сторону. По его словам, планы по строительству жилья в новых регионах будут "погружать в наш новый национальный проект "Инфраструктура для жизни". Как сообщил чиновник, в Минстрое рассчитывают, что большая часть ввода в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет приходиться именно на новое жилищное строительство, а не на восстановление утраченных объектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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минстрой рф, новые регионы рф
Минстрой РФ, новые регионы РФ, Недвижимость
В Минстрое раскрыли планы по строительству жилья в новых регионах
Минстрой: в новых регионах к 2030 году построят более 20 млн "квадратов" жилья
СОЧИ, 19 июн - ПРАЙМ. В четырех вошедших в состав России регионах до 2030 года намерены построить более 20 миллионов квадратных метров жилья, заявил в интервью РИА Новости на форуме недвижимости "Движение" замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
"В новых регионах нам тоже надо выходить на средний показатель 33 квадратных метра на человека, как и по всей стране. Соответственно, общий объем должен составить более 20 миллионов квадратных метров накопительно к 30-му году", — сказал он.
Стасишин добавил, что с учетом всей необходимой инфраструктуры и исходя из прогноза по численности населения, данный показатель будут корректировать в большую сторону.
По его словам, планы по строительству жилья в новых регионах будут "погружать в наш новый национальный проект "Инфраструктура для жизни".
Как сообщил чиновник, в Минстрое рассчитывают, что большая часть ввода в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет приходиться именно на новое жилищное строительство, а не на восстановление утраченных объектов.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Минстрой подготовил закон о правах бывших членов семьи собственников жилья