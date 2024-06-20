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Reuters: европейцы ранжируют украинцев по этнической принадлежности

Reuters: европейцы ранжируют украинцев по этнической принадлежности - 20.06.2024, ПРАЙМ

Reuters: европейцы ранжируют украинцев по этнической принадлежности

Отношение к украинским беженцам в Европе зависит от их этнического происхождения, передает агентство Reuters со ссылкой на ежегодный доклад Европейской комиссии | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:42+0300

2024-06-20T10:42+0300

2024-06-20T12:35+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Отношение к украинским беженцам в Европе зависит от их этнического происхождения, передает агентство Reuters со ссылкой на ежегодный доклад Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН) при Совете Европы.К примеру, условия проживания цыган с украинским гражданством, согласно докладу, хуже, чем у остальных выходцев из этой страны в аналогичной ситуации. Как следует из доклада, приезжих из Украины после начала СВО встретили лучше, чем других беженцев и просителей убежища. В связи с этим комиссия призывает страны ЕС оказывать защиту и поддержку надлежащего уровня всем перемещенным лицам вне зависимости от их национальности, религии и цвета кожи.

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в мире, украина, ес, беженцы, сво