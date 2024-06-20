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Reuters: европейцы ранжируют украинцев по этнической принадлежности - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Reuters: европейцы ранжируют украинцев по этнической принадлежности
Reuters: европейцы ранжируют украинцев по этнической принадлежности - 20.06.2024, ПРАЙМ
Reuters: европейцы ранжируют украинцев по этнической принадлежности
Отношение к украинским беженцам в Европе зависит от их этнического происхождения, передает агентство Reuters со ссылкой на ежегодный доклад Европейской комиссии | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:42+0300
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в мире
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Отношение к украинским беженцам в Европе зависит от их этнического происхождения, передает агентство Reuters со ссылкой на ежегодный доклад Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН) при Совете Европы.К примеру, условия проживания цыган с украинским гражданством, согласно докладу, хуже, чем у остальных выходцев из этой страны в аналогичной ситуации. Как следует из доклада, приезжих из Украины после начала СВО встретили лучше, чем других беженцев и просителей убежища. В связи с этим комиссия призывает страны ЕС оказывать защиту и поддержку надлежащего уровня всем перемещенным лицам вне зависимости от их национальности, религии и цвета кожи.
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в мире, украина, ес, беженцы, сво
В мире, УКРАИНА, ЕС, беженцы, СВО
10:42 20.06.2024 (обновлено: 12:35 20.06.2024)
 
Reuters: европейцы ранжируют украинцев по этнической принадлежности

Reuters: европейцы ранжируют украинцев по этнической принадлежности

© CC BY 2.0 / Mirek PruchnickiУкраинские беженцы в польском городе Пшемысль
Украинские беженцы в польском городе Пшемысль - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© CC BY 2.0 / Mirek Pruchnicki
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Отношение к украинским беженцам в Европе зависит от их этнического происхождения, передает агентство Reuters со ссылкой на ежегодный доклад Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН) при Совете Европы.
К примеру, условия проживания цыган с украинским гражданством, согласно докладу, хуже, чем у остальных выходцев из этой страны в аналогичной ситуации. Как следует из доклада, приезжих из Украины после начала СВО встретили лучше, чем других беженцев и просителей убежища.
В связи с этим комиссия призывает страны ЕС оказывать защиту и поддержку надлежащего уровня всем перемещенным лицам вне зависимости от их национальности, религии и цвета кожи.
 
В миреУКРАИНАЕСбеженцыСВО
 
 
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