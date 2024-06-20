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Сбербанк допускает прибыль выше 1,6 трлн рублей по итогам 2024 года

Сбербанк допускает прибыль выше 1,6 трлн рублей по итогам 2024 года - 20.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк допускает прибыль выше 1,6 трлн рублей по итогам 2024 года

Сбербанк по итогам текущего года ждет прибыль в 1,5-1,6 триллиона рублей, при этом допускает, что она может быть и больше благодаря потенциальным возможностям... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T17:10+0300

2024-06-20T17:10+0300

2024-06-20T17:19+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам текущего года ждет прибыль в 1,5-1,6 триллиона рублей, при этом допускает, что она может быть и больше благодаря потенциальным возможностям во втором полугодии, заявил старший вице-президент банка Тарас Скворцов."Мы даем прогноз через рентабельность капитала, и при рентабельности капитала 22% прогноз прибыли на этот год находится в диапазоне 1,5-1,6 триллиона рублей... У нас есть определенные потенциальные истории, которые могут дать дополнительную прибыль во втором полугодии. Если это произойдет, это повысит наш текущий прогноз", - сказал он в интервью агентству Рейтер.Одной из таких "историй" может стать передача заблокированных активов с баланса Сбербанка на отдельное юрлицо."Сейчас мы находимся в формальном диалоге с ЦБ, ждем от них официального ответа. Надеемся, что это случится как раз ближе к дате выхода отчетности за второй квартал. И уже с учетом понимания по дальнейшему сценарию этой сделки мы как раз можем уточнить прогноз прибыли. Стремимся к тому, чтобы во втором полугодии уже это случилось", - ответил он на соответствующий вопрос.Сбербанк смог справиться с последствиями жестких западных санкций и благодаря произошедшей дедолларизации создал более маржинальную бизнес-модель, добавил Скворцов. Сейчас банк идет лучше ожиданий по темпам роста прибыли и бизнеса, поэтому ему хватает денег и на развитие бизнеса, и на рекордные дивиденды в этом году. "По следующему году будем смотреть", - заключил топ-менеджер.Сбербанк по итогам 2023 года заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя предыдущего года. Ранее представители банка не раз говорили, что банк нацелен на увеличение финансового результата по сравнению с прошлым годом.

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сбербанк, экономика рф, банки