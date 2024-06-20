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Ключевая ставка и сильный рубль: все очень интересно

Ключевая ставка и сильный рубль: все очень интересно - 20.06.2024, ПРАЙМ

Ключевая ставка и сильный рубль: все очень интересно

В среду, 19 июня, рубль продемонстрировал стремительное укрепление к основным иностранным валютам. Его ралли приобрело поистине турборежим в условиях... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:01+0300

2024-06-20T09:01+0300

2024-06-20T09:01+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В среду, 19 июня, рубль продемонстрировал стремительное укрепление к основным иностранным валютам. Его ралли приобрело поистине турборежим в условиях санкционного давления на российский финансовый сектор. К завершению торгов доллар рухнул на 1,85% - до 81,10 рубля, евро подешевел на 0,19% - до 88,05 рубля, а юань обвалился на 2,25% - до 11,19 рубля за единицу китайской валюты. Значения по доллару и евро приведены по фьючерсам. Столь бурная динамика рубля объясняется целым рядом факторов. После введения жестких санкций против Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра на валютном рынке образовался серьезный дисбаланс между спросом и предложением валюты. При этом фундаментальные факторы курсообразования, связанные с экспортно-импортными операциями, остались прежними. Одна из причин стремительного роста рубля - закрытие валютных позиций российскими инвесторами и компаниями после приостановки биржевых торгов долларом и евро. Участники рынка вынуждены переосмысливать риски вложений в иностранную валюту. Кроме того, экспортеры могли начать досрочную конвертацию валютной выручки для уплаты налогов из опасений дальнейшего укрепления рубля. Считаю, что стремительное ралли рубля идет вразрез с интересами государственного бюджета, для которого более выгоден ослабленный курс национальной валюты. Однако возможности Банка России и правительства по валютному регулированию ограничены санкциями. Слабыми местами внебиржевого рынка, на котором сейчас совершается основной объем конверсионных операций, являются низкая ликвидность, ограниченные лимиты банков друг на друга и отсутствие единых правил торгов. Это создает повышенную волатильность и хаотичные колебания курсов валют. В сложившейся ситуации Банк России может выступить с ответными мерами касательно расчетов в китайских юанях. Регулятор может отменить обязательную продажу валютной выручки экспортерами и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила. Не исключается также отказ ЦБ от дальнейших интервенций по продаже юаней во втором полугодии для плавной адаптации рынка. Со временем ситуация на валютном рынке должна стабилизироваться после формирования новых механизмов конверсионных операций и расчетов. Однако в краткосрочной перспективе высокая волатильность рубля сохранится из-за санкционного давления. На рынке нефти 19 июня цены замедлили рост после предыдущего мощного ралли на 12% от минимумов около $76,80 за баррель Brent. По итогам торгов этот эталонный сорт подорожал лишь на 0,07% - до $85,23 за баррель. Небольшой рост обусловлен низкой торговой активностью из-за выходного дня в США в честь Дня освобождения от рабства. Между тем данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти в США за прошлую неделю на 2,264 млн баррелей после снижения на 2,428 млн баррелей неделей ранее. Это связано с избыточными уровнями добычи нефти в стране по сравнению со спросом. Сигналы ухудшения ситуации со спросом исходили и из Китая. Тем не менее, участники торгов возлагают надежды на ожидаемое сезонное оживление потребления нефти летом, что позволит снизить переизбыток запасов. Управление энергетической информацией (EIA) обнародует официальные данные о запасах нефти в США за прошлую неделю в четверг. По прогнозам, они сократились на 2 млн баррелей после роста на 3,73 млн баррелей неделей ранее. В четверг 20 июня на торгах в Азии стоимость Brent составила около $85 за баррель. Для продолжения роста котировкам необходимо преодолеть отметку $84,50, которая ранее была сопротивлением. В этом случае откроется дорога к $87,50. Что касается ситуации с рублем, то пока сохраняется его укрепление к иностранным валютам. Курсы последних могут обновить свои минимумы. При этом остается непонятным, что происходит на внебиржевом рынке после санкций в отношении российской биржевой инфраструктуры. Трудно предположить, как долго и до каких уровней продолжится ралли рубля. Решения по этому поводу ждут от руководства Минфина и Банка России. Высокие спрэды между курсами покупки и продажи валют в коммерческих банках могут быть вызваны высокими рисками, низкой ликвидностью и несовершенством нынешних механизмов валютной конвертации. ЦБ РФ может усилить координацию между банками и согласовать с ними правила и лимиты для внебиржевых конверсионных сделок. Кроме того, регулятор может воздержаться от повышения ключевой ставки в июле на фоне резкого укрепления рубля в последние дни.Индекс Мосбиржи снизился на 2,78%, до 3027,47 п., индекс РТС вырос на 2,40%, до 1153,23 п. Индекс Мосбиржи приблизился к психологическому уровню 3000 п. на фоне резкого укрепления рубля. Ключевая поддержка расположена на уровне 2980 п. Если она не устоит, нас ждем массовое закрытие лонгов по акциям и падение индекса до 2780 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, ставка банка россии, индекс мосбиржи