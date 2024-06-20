Рубль вверх - рынок вниз: индекс Мосбиржи протестирует поддержку

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику, также как и фьючерсы на основные американские индексы. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется над уровнями вчерашнего закрытия, торгуясь чуть выше 85 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим решение Банка Англии по ставке, а также публикацию данных по индексу цен производителей в Германии, по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии в США.По итогам среды индекс Мосбиржи упал на 2,8%, закончив сессию в районе 3 027 пунктов. Сегодня на старте торгов давление на российские бумаги может сохраниться, что приведет к тестированию рынком поддержки на уровне 3 000 пунктов. Основным фактором, способствующим снижению рублевых цен на российские акции, выступает укрепление национальной валюты, что ведет к рискам ухудшения показателей компаний, ориентированных на экспорт. В случае дальнейшего укрепления рубля, ожидаем, что индекс Мосбиржи может выйти вниз из коридора 3 000 – 3 270 пунктов, в результате чего целью снижения станет район 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи по итогам среды пара юань/рубль снизилась на 2,3%, отступив до 11,19 рубля. Сегодня на страте торгов снижение китайской валюты может быть продолжено, в результате чего юань в ходе торгов вновь протестирует поддержку на уровне 10,95 рубля. При этом, на наш взгляд, китайская валюта в краткосрочной перспективе может удержать позиции в районе 11 рублей, однако возможности для дальнейшего укрепления рубля сохраняются.
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику, также как и фьючерсы на основные американские индексы. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется над уровнями вчерашнего закрытия, торгуясь чуть выше 85 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим решение Банка Англии по ставке, а также публикацию данных по индексу цен производителей в Германии, по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии в США.
По итогам среды индекс Мосбиржи упал на 2,8%, закончив сессию в районе 3 027 пунктов. Сегодня на старте торгов давление на российские бумаги может сохраниться, что приведет к тестированию рынком поддержки на уровне 3 000 пунктов. Основным фактором, способствующим снижению рублевых цен на российские акции, выступает укрепление национальной валюты, что ведет к рискам ухудшения показателей компаний, ориентированных на экспорт. В случае дальнейшего укрепления рубля, ожидаем, что индекс Мосбиржи может выйти вниз из коридора 3 000 – 3 270 пунктов, в результате чего целью снижения станет район 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи по итогам среды пара юань/рубль снизилась на 2,3%, отступив до 11,19 рубля. Сегодня на страте торгов снижение китайской валюты может быть продолжено, в результате чего юань в ходе торгов вновь протестирует поддержку на уровне 10,95 рубля. При этом, на наш взгляд, китайская валюта в краткосрочной перспективе может удержать позиции в районе 11 рублей, однако возможности для дальнейшего укрепления рубля сохраняются.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.