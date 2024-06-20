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Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde по иску "Русхимальянса"

Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde по иску "Русхимальянса" - 20.06.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde по иску "Русхимальянса"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской арестовал имущество дочерних компаний германской Linde по иску "Русхимальянса" (совместное предприятие... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T20:42+0300

2024-06-20T20:42+0300

2024-06-20T20:42+0300

суд

арест

linde

русхимальянс

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской арестовал имущество дочерних компаний германской Linde по иску "Русхимальянса" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи"), сказано в картотеке арбитражных дел. Решение принято по поданному в марте иску к Linde GmbH и Linde PLC на 105,5 миллиарда рублей. В пределах данной суммы арест наложен на ценные бумаги, доли и паи в любых коммерческих компаниях, недвижимость, а также на денежные средства на всех банковских счетах, открытых на имя Linde UK Holdings No.2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. "Русхимальянс" реализует в Усть-Луге проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта.

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суд, арест, linde, русхимальянс