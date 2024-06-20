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Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde по иску "Русхимальянса" - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde по иску "Русхимальянса"
Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde по иску "Русхимальянса" - 20.06.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde по иску "Русхимальянса"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской арестовал имущество дочерних компаний германской Linde по иску "Русхимальянса" (совместное предприятие... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T20:42+0300
2024-06-20T20:42+0300
суд
арест
linde
русхимальянс
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской арестовал имущество дочерних компаний германской Linde по иску "Русхимальянса" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи"), сказано в картотеке арбитражных дел. Решение принято по поданному в марте иску к Linde GmbH и Linde PLC на 105,5 миллиарда рублей. В пределах данной суммы арест наложен на ценные бумаги, доли и паи в любых коммерческих компаниях, недвижимость, а также на денежные средства на всех банковских счетах, открытых на имя Linde UK Holdings No.2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. "Русхимальянс" реализует в Усть-Луге проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта.
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суд, арест, linde, русхимальянс
суд, арест, Linde, Русхимальянс
20:42 20.06.2024
 
Суд арестовал имущество и ценные бумаги Linde по иску "Русхимальянса"

Суд арестовал имущество и ценные бумаги дочерней Linde по иску "Русхимальянса"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской арестовал имущество дочерних компаний германской Linde по иску "Русхимальянса" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи"), сказано в картотеке арбитражных дел.
Решение принято по поданному в марте иску к Linde GmbH и Linde PLC на 105,5 миллиарда рублей.
В пределах данной суммы арест наложен на ценные бумаги, доли и паи в любых коммерческих компаниях, недвижимость, а также на денежные средства на всех банковских счетах, открытых на имя Linde UK Holdings No.2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V.
"Русхимальянс" реализует в Усть-Луге проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
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сударестLindeРусхимальянс
 
 
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