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Путин отметил важность развития диалога со странами АСЕАН
Путин отметил важность развития диалога со странами АСЕАН - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин отметил важность развития диалога со странами АСЕАН
Развитие диалога со странами АСЕАН, в том числе Вьетнамом, имеет важное значение для России, заявил президент Владимир Путин. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:23+0300
2024-06-20T09:23+0300
2024-06-20T09:23+0300
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Развитие диалога со странами АСЕАН, в том числе Вьетнамом, имеет важное значение для России, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер 20 июня находится в Ханое с визитом. Он проводит переговоры со своим вьетнамским коллегой То Ламом."Мы координируем наши действия и на международной арене. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которого является Вьетнам", - сказал президент России.Путин напомнил, что в 2025 году исполнится 75 лет с момента установления росийско-вьетнамских дипломатических отношений. Кроме того, в следующем году Вьетнам отпразднует 50-летие освобождения Юга страны.Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - политическая, экономическая и культурная межправительственная организация. Была основана в 1967 году подписанием в Бангкоке соответствующей декларации. В состав АСЕАН входят, помимо Вьетнама, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Бруней, Сингапур и Таиланд. Россия является полномасштабным партнером организации с 1996 года.
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россия, асеан, вьетнам, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, АСЕАН, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин
Путин отметил важность развития диалога со странами АСЕАН
Путин: Россия придает важное значение развитию диалога со странами АСЕАН
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Развитие диалога со странами АСЕАН, в том числе Вьетнамом, имеет важное значение для России, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер 20 июня находится в Ханое с визитом. Он проводит переговоры со своим вьетнамским коллегой То Ламом.
"Мы координируем наши действия и на международной арене. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которого является Вьетнам", - сказал президент России.
Путин напомнил, что в 2025 году исполнится 75 лет с момента установления росийско-вьетнамских дипломатических отношений. Кроме того, в следующем году Вьетнам отпразднует 50-летие освобождения Юга страны.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - политическая, экономическая и культурная межправительственная организация. Была основана в 1967 году подписанием в Бангкоке соответствующей декларации. В состав АСЕАН входят, помимо Вьетнама, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Бруней, Сингапур и Таиланд. Россия является полномасштабным партнером организации с 1996 года.
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