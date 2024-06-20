https://1prime.ru/20240620/aurus-849330018.html

Лимузин Aurus вызвал интерес у жителей Вьетнама

Лимузин Aurus вызвал интерес у жителей Вьетнама - 20.06.2024, ПРАЙМ

Лимузин Aurus вызвал интерес у жителей Вьетнама

Лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в президентский дворец во Ханое, вызвал интерес у жителей Вьетнама. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:24+0300

2024-06-20T09:24+0300

2024-06-20T09:24+0300

политика

россия

вьетнам

автомобиль "аурус"

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84204/19/842041917_0:269:3161:2047_1920x0_80_0_0_b13b59bc217e89119ad21213f9f26844.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в президентский дворец во Ханое, вызвал интерес у жителей Вьетнама. В ходе переговоров российского лидера и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама Aurus был припаркован во дворе президентского дворца. Вьетнамцы стали рассматривать машину и фотографироваться на фоне нее. Среди них были и работники полиции, сообщил корреспондент РИА Новости. Путин прибыл в Ханой накануне вечером.

https://1prime.ru/20240619/aurus-849314423.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вьетнам, автомобиль "аурус", владимир путин