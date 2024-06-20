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Лимузин Aurus вызвал интерес у жителей Вьетнама
Лимузин Aurus вызвал интерес у жителей Вьетнама - 20.06.2024, ПРАЙМ
Лимузин Aurus вызвал интерес у жителей Вьетнама
Лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в президентский дворец во Ханое, вызвал интерес у жителей Вьетнама. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:24+0300
2024-06-20T09:24+0300
2024-06-20T09:24+0300
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в президентский дворец во Ханое, вызвал интерес у жителей Вьетнама. В ходе переговоров российского лидера и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама Aurus был припаркован во дворе президентского дворца. Вьетнамцы стали рассматривать машину и фотографироваться на фоне нее. Среди них были и работники полиции, сообщил корреспондент РИА Новости. Путин прибыл в Ханой накануне вечером.
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россия, вьетнам, автомобиль "аурус", владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, автомобиль "Аурус", Владимир Путин
Лимузин Aurus вызвал интерес у жителей Вьетнама
Лимузин Aurus Путина вызвал интерес у жителей Вьетнама
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в президентский дворец во Ханое, вызвал интерес у жителей Вьетнама.
В ходе переговоров российского лидера и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама Aurus был припаркован во дворе президентского дворца. Вьетнамцы стали рассматривать машину и фотографироваться на фоне нее. Среди них были и работники полиции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Ханой накануне вечером.
Ким Чен Ын сменил Путина за рулем подаренного Aurus