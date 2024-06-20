Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля Aurus - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240620/aurus-849332314.html
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля Aurus
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля Aurus - 20.06.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля Aurus
Северокорейский лидер Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного президентом России Владимиром Путиным автомобиля Aurus и поблагодарил его за... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:59+0300
2024-06-20T11:22+0300
политика
россия
кндр
aurus
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849331654_0:187:2785:1754_1920x0_80_0_0_f0e9b9a0eb4fdc9df291a249e70380fc.jpg
СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного президентом России Владимиром Путиным автомобиля Aurus и поблагодарил его за "великолепную" машину. Об этом сообщило северокорейское радио "Голос Кореи". Помощник президента России Юрий Ушаков ранее уточнил, что это уже второй Aurus, подаренный Ким Чен Ыну. Лидеру КНДР также преподнесли сервиз, адмиральский кортик. Путин же получил несколько художественных произведений с собственным изображением.19 июня российский и северокорейский лидеры по очереди опробовали автомобиль: сначала за рулем был Путин, потом - Ким Чен Ын.Радиостанция сообщила, что оба лидера по очереди управляли "роскошным автомобилем, подаренным товарищу Ким Чен Ыну президентом Путиным, проезжая по красивым дорожкам гостевого дома". "Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и вновь выразил благодарность президенту за этот великолепный подарок",— сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20240620/pkhunsan-849327629.html
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849331654_414:0:2753:1754_1920x0_80_0_0_1c798b7b037834c82f31d3353e2d94da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кндр, aurus
Политика, РОССИЯ, КНДР, Aurus
09:59 20.06.2024 (обновлено: 11:22 20.06.2024)
 
Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля Aurus

Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного Путиным автомобиля Aurus

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного президентом России Владимиром Путиным автомобиля Aurus и поблагодарил его за "великолепную" машину. Об этом сообщило северокорейское радио "Голос Кореи".
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее уточнил, что это уже второй Aurus, подаренный Ким Чен Ыну. Лидеру КНДР также преподнесли сервиз, адмиральский кортик. Путин же получил несколько художественных произведений с собственным изображением.
19 июня российский и северокорейский лидеры по очереди опробовали автомобиль: сначала за рулем был Путин, потом - Ким Чен Ын.
Радиостанция сообщила, что оба лидера по очереди управляли "роскошным автомобилем, подаренным товарищу Ким Чен Ыну президентом Путиным, проезжая по красивым дорожкам гостевого дома".
"Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и вновь выразил благодарность президенту за этот великолепный подарок",— сказано в сообщении.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
09:03
 
ПолитикаРОССИЯКНДРAurus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала