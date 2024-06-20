https://1prime.ru/20240620/aurus-849332314.html

Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля Aurus

Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля Aurus - 20.06.2024, ПРАЙМ

Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля Aurus

Северокорейский лидер Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного президентом России Владимиром Путиным автомобиля Aurus и поблагодарил его за... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:59+0300

2024-06-20T09:59+0300

2024-06-20T11:22+0300

политика

россия

кндр

aurus

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СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного президентом России Владимиром Путиным автомобиля Aurus и поблагодарил его за "великолепную" машину. Об этом сообщило северокорейское радио "Голос Кореи". Помощник президента России Юрий Ушаков ранее уточнил, что это уже второй Aurus, подаренный Ким Чен Ыну. Лидеру КНДР также преподнесли сервиз, адмиральский кортик. Путин же получил несколько художественных произведений с собственным изображением.19 июня российский и северокорейский лидеры по очереди опробовали автомобиль: сначала за рулем был Путин, потом - Ким Чен Ын.Радиостанция сообщила, что оба лидера по очереди управляли "роскошным автомобилем, подаренным товарищу Ким Чен Ыну президентом Путиным, проезжая по красивым дорожкам гостевого дома". "Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и вновь выразил благодарность президенту за этот великолепный подарок",— сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240620/pkhunsan-849327629.html

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россия, кндр, aurus