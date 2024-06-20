https://1prime.ru/20240620/biotualet-849349437.html

В Москве пострадавший от урагана оказался запертым в упавшем биотуалете

В Москве пострадавший от урагана оказался запертым в упавшем биотуалете - 20.06.2024, ПРАЙМ

В Москве пострадавший от урагана оказался запертым в упавшем биотуалете

Один из девяти пострадавших от урагана в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе столицы. Об этом рассказал... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:31+0300

2024-06-20T15:31+0300

2024-06-20T15:39+0300

происшествия

москва

ураган

пострадавшие

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Один из девяти пострадавших от урагана в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе столицы. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб города. "В Западном административном округе мужчина оказался в биотуалете, который с грохотом упал дверью вниз при урагане", — заявил собеседник агентства. По его словам, пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и медиков.

https://1prime.ru/20240620/derevo-849349020.html

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москва, ураган, пострадавшие