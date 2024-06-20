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В Москве пострадавший от урагана оказался запертым в упавшем биотуалете - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В Москве пострадавший от урагана оказался запертым в упавшем биотуалете
В Москве пострадавший от урагана оказался запертым в упавшем биотуалете - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Москве пострадавший от урагана оказался запертым в упавшем биотуалете
Один из девяти пострадавших от урагана в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе столицы. Об этом рассказал... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:31+0300
2024-06-20T15:39+0300
происшествия
москва
ураган
пострадавшие
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Один из девяти пострадавших от урагана в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе столицы. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб города. "В Западном административном округе мужчина оказался в биотуалете, который с грохотом упал дверью вниз при урагане", — заявил собеседник агентства. По его словам, пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и медиков.
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москва, ураган, пострадавшие
Происшествия, МОСКВА, ураган, пострадавшие
15:31 20.06.2024 (обновлено: 15:39 20.06.2024)
 
В Москве пострадавший от урагана оказался запертым в упавшем биотуалете

В Москве один из пострадавших от урагана оказался запертым в упавшем биотуалете

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Один из девяти пострадавших от урагана в Москве оказался запертым в опрокинутом сильными порывами ветра биотуалете на западе столицы. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель экстренных служб города.
"В Западном административном округе мужчина оказался в биотуалете, который с грохотом упал дверью вниз при урагане", — заявил собеседник агентства.
По его словам, пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и медиков.
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