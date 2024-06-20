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Крупным покупателям газа разрешат продавать на бирже невыбранный объем - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Крупным покупателям газа разрешат продавать на бирже невыбранный объем
Крупным покупателям газа разрешат продавать на бирже невыбранный объем - 20.06.2024, ПРАЙМ
Крупным покупателям газа разрешат продавать на бирже невыбранный объем
Правительство может разрешить крупным покупателям газа – с потреблением от 100 миллионов кубометров в год, – заключившим долгосрочный контракт take­-or­-pay,... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:09+0300
2024-06-20T09:14+0300
энергетика
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газ
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство может разрешить крупным покупателям газа – с потреблением от 100 миллионов кубометров в год, – заключившим долгосрочный контракт take­-or­-pay, продавать на бирже невыбранные объемы, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. "Самые крупные потребители газа — с годовой выборкой свыше 100 миллионов кубометров (за исключением генерирующих компаний) — при заключении контракта take-or-pay ("бери или плати") смогут продавать невыбранный объем газа на бирже", – говорится в издании со ссылкой на проект постановления, вносящего изменения в правила поставки газа. Уточняется, что соответствующие правила, как ожидается, начнут действовать с 1 сентября. А если в течение месяца покупатель на этот газ не найдется, то "Газпром" как балансирующая организация получит право его обратного выкупа, но уже за 90% от контрактной цены, отмечает газета. Таким образом, как уточняется в издании, потребители будут платить условный "штраф за неотбор" в 10% от стоимости контракта. "Газпром" обязан снабжать всех потребителей, продавая газ по тарифу, тогда как остальные производители, в том числе "Новатэк" и "Роснефть", могут продавать газ по любой цене. Зачастую за счет снижения цены независимые производители отбирают у монополии крупных и платежеспособных клиентов, отмечает газета. Но конкретно этот обратно выкупленный газ "Газпром", согласно проекту постановления, сможет продавать на рынке по нерегулируемой цене. Принцип take-or-pay для долгосрочных контрактов был закреплен в поправках к закону "О газоснабжении", которые вступили в силу в апреле. До этого преимущественное право на заключение договоров поставки газа имели покупатели для государственных и муниципальных нужд, коммунально-бытовых и социальных нужд населения. С введением поправок была введена новая категория покупателей с преимущественным правом на заключение договоров take-or-pay — это промышленные компании, категории которых определяет государство. Такие покупатели должны оплачивать договорной объем поставки в случае его невыборки вне зависимости от причин, за исключением обстоятельств "непреодолимой силы". В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что изменения в правилах поставки газа позволят увеличить объемы биржевых торгов им. В "Совете производителей энергии" (СПЭ, объединяет генерирующие компании) полагают что любое ужесточение правил поставки газа для производителей энергии приведет к увеличению "ценовой нагрузки" для потребителей энергии. Наконец, в "Сообществе потребителей энергии" (лобби крупной промышленности) газете сказали, что обновленную редакцию правил считают максимально сбалансированной.
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россия, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газ
09:09 20.06.2024 (обновлено: 09:14 20.06.2024)
 
Крупным покупателям газа разрешат продавать на бирже невыбранный объем

"Ъ": крупным покупателям газа могут позволить продать на бирже невыбранный объем

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство может разрешить крупным покупателям газа – с потреблением от 100 миллионов кубометров в год, – заключившим долгосрочный контракт take­-or­-pay, продавать на бирже невыбранные объемы, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
"Самые крупные потребители газа — с годовой выборкой свыше 100 миллионов кубометров (за исключением генерирующих компаний) — при заключении контракта take-or-pay ("бери или плати") смогут продавать невыбранный объем газа на бирже", – говорится в издании со ссылкой на проект постановления, вносящего изменения в правила поставки газа. Уточняется, что соответствующие правила, как ожидается, начнут действовать с 1 сентября.
А если в течение месяца покупатель на этот газ не найдется, то "Газпром" как балансирующая организация получит право его обратного выкупа, но уже за 90% от контрактной цены, отмечает газета. Таким образом, как уточняется в издании, потребители будут платить условный "штраф за неотбор" в 10% от стоимости контракта.
"Газпром" обязан снабжать всех потребителей, продавая газ по тарифу, тогда как остальные производители, в том числе "Новатэк" и "Роснефть", могут продавать газ по любой цене. Зачастую за счет снижения цены независимые производители отбирают у монополии крупных и платежеспособных клиентов, отмечает газета. Но конкретно этот обратно выкупленный газ "Газпром", согласно проекту постановления, сможет продавать на рынке по нерегулируемой цене.
Принцип take-or-pay для долгосрочных контрактов был закреплен в поправках к закону "О газоснабжении", которые вступили в силу в апреле. До этого преимущественное право на заключение договоров поставки газа имели покупатели для государственных и муниципальных нужд, коммунально-бытовых и социальных нужд населения.
С введением поправок была введена новая категория покупателей с преимущественным правом на заключение договоров take-or-pay — это промышленные компании, категории которых определяет государство. Такие покупатели должны оплачивать договорной объем поставки в случае его невыборки вне зависимости от причин, за исключением обстоятельств "непреодолимой силы".
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что изменения в правилах поставки газа позволят увеличить объемы биржевых торгов им. В "Совете производителей энергии" (СПЭ, объединяет генерирующие компании) полагают что любое ужесточение правил поставки газа для производителей энергии приведет к увеличению "ценовой нагрузки" для потребителей энергии. Наконец, в "Сообществе потребителей энергии" (лобби крупной промышленности) газете сказали, что обновленную редакцию правил считают максимально сбалансированной.
 
ЭнергетикаРОССИЯГаз
 
 
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