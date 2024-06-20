https://1prime.ru/20240620/biznes-849353823.html

Володин пообещал бизнесу стабильную налоговую систему

Володин пообещал бизнесу стабильную налоговую систему - 20.06.2024, ПРАЙМ

Володин пообещал бизнесу стабильную налоговую систему

Бизнес должен понимать, что налоговая система будет стабильна и без шатаний, нужно сделать все, чтобы Россия была сильной, считает спикер Госдумы Вячеслав... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:39+0300

2024-06-20T16:39+0300

2024-06-20T16:39+0300

экономика

бизнес

налоговая система

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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Бизнес должен понимать, что налоговая система будет стабильна и без шатаний, нужно сделать все, чтобы Россия была сильной, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. "Мы впервые принимаем решение о прогрессивной шкале. Ну и конечно нам важно, чтобы бизнес слышал, что налоговая система будет стабильна. Шатаний никаких не должно быть, нам важно сделать, чтобы страна была сильной, развивающейся, а люди жили счастливо, благосостояние их росло. Вот эту задачу мы будем решать, принимая законопроекты от имени наших граждан", - сказал он на пленарном заседании. Володин подчеркнул, что это законопроект о налоговой системе, где устанавливаются новые принципы справедливого налогообложения. "И депутаты проголосовали каждый и единогласно за то, чтобы их доход облагался по прогрессивной шкале 18 процентами, если только у него зарплата в государственной думе. А тот, кто получает дополнительный доход, надо будет платить в казну больше", - добавил Володин.

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бизнес, налоговая система