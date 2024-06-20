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Володин пообещал бизнесу стабильную налоговую систему - 20.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240620/biznes-849353823.html
Володин пообещал бизнесу стабильную налоговую систему
Володин пообещал бизнесу стабильную налоговую систему - 20.06.2024, ПРАЙМ
Володин пообещал бизнесу стабильную налоговую систему
Бизнес должен понимать, что налоговая система будет стабильна и без шатаний, нужно сделать все, чтобы Россия была сильной, считает спикер Госдумы Вячеслав... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:39+0300
2024-06-20T16:39+0300
экономика
бизнес
налоговая система
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Бизнес должен понимать, что налоговая система будет стабильна и без шатаний, нужно сделать все, чтобы Россия была сильной, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. "Мы впервые принимаем решение о прогрессивной шкале. Ну и конечно нам важно, чтобы бизнес слышал, что налоговая система будет стабильна. Шатаний никаких не должно быть, нам важно сделать, чтобы страна была сильной, развивающейся, а люди жили счастливо, благосостояние их росло. Вот эту задачу мы будем решать, принимая законопроекты от имени наших граждан", - сказал он на пленарном заседании. Володин подчеркнул, что это законопроект о налоговой системе, где устанавливаются новые принципы справедливого налогообложения. "И депутаты проголосовали каждый и единогласно за то, чтобы их доход облагался по прогрессивной шкале 18 процентами, если только у него зарплата в государственной думе. А тот, кто получает дополнительный доход, надо будет платить в казну больше", - добавил Володин.
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бизнес, налоговая система
Экономика, Бизнес, налоговая система
16:39 20.06.2024
 
Володин пообещал бизнесу стабильную налоговую систему

Володин: пусть бизнес услышит, налоговая система будет стабильна и без шатаний

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
© Unsplah/Headway
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Бизнес должен понимать, что налоговая система будет стабильна и без шатаний, нужно сделать все, чтобы Россия была сильной, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%.
"Мы впервые принимаем решение о прогрессивной шкале. Ну и конечно нам важно, чтобы бизнес слышал, что налоговая система будет стабильна. Шатаний никаких не должно быть, нам важно сделать, чтобы страна была сильной, развивающейся, а люди жили счастливо, благосостояние их росло. Вот эту задачу мы будем решать, принимая законопроекты от имени наших граждан", - сказал он на пленарном заседании.
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Володин подчеркнул, что это законопроект о налоговой системе, где устанавливаются новые принципы справедливого налогообложения.
"И депутаты проголосовали каждый и единогласно за то, чтобы их доход облагался по прогрессивной шкале 18 процентами, если только у него зарплата в государственной думе. А тот, кто получает дополнительный доход, надо будет платить в казну больше", - добавил Володин.
 
ЭкономикаБизнесналоговая система
 
 
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