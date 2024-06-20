https://1prime.ru/20240620/botulizm-849343456.html

В Москве сожгли около 20 тонн продукции на фоне заражения ботулизмом

В Москве сожгли около 20 тонн продукции на фоне заражения ботулизмом - 20.06.2024, ПРАЙМ

В Москве сожгли около 20 тонн продукции на фоне заражения ботулизмом

На мусоросжигательном заводе в Москве уничтожено около 20 тонн продуктов из-за случаев заболевания ботулизмом. Об этом говорится в сообщении Управления... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T13:50+0300

2024-06-20T13:50+0300

2024-06-20T14:55+0300

россия

продукты

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. На мусоросжигательном заводе в Москве уничтожено около 20 тонн продуктов из-за случаев заболевания ботулизмом. Об этом говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве."Всего обезврежено около 20 тонн неликвидной пищевой продукции. В настоящее время работа в данном направлении продолжается", — сказано в сообщении.Отмечается, что Роспотребнадзор проводит расследование этих случаев и контролирует передвижение потенциально опасной продукции от ее погрузки до обезвреживания на заводе.Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее сообщила, что 121 человек обратился за медицинской помощью из-за симптомов отравления, связанных с ботулизмом. Кроме того, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 находятся в реанимации. Госпитализированы также жители Нижегородской области и Казани, которые употребляли продукцию лобио из "Локалкитчен" и "Гастропорта".

https://1prime.ru/20240620/botulizm-849324659.html

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россия, продукты