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В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее
В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее - 20.06.2024, ПРАЙМ
В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее
В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Тахтамукайскоом районе Адыгеи. Пострадавших, как сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T07:30+0300
2024-06-20T07:30+0300
2024-06-20T07:31+0300
происшествия
нефтебаза
адыгея
пожар
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Тахтамукайскоом районе Адыгеи. Пострадавших, как сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов, нет.В сообщении, в частности, указывается, что ночью из-за удара БПЛА загорелась нефтебаза в поселке городского типа Энем Тахтамукайского района. "В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров", - отметил глава республики. При этом Кумпилов добавил, что ни пострадавших, ни угрозы для жителей нет. На месте работает оперштаб.
https://1prime.ru/20240610/yaroslavl-849022004.html
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нефтебаза, адыгея, пожар
Происшествия, нефтебаза, Адыгея, пожар
В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее
Глава республики Кумпилов: атака БПЛА вызвала пожар на нефтебазе в Адыгее
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Тахтамукайскоом районе Адыгеи. Пострадавших, как сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов, нет.
В сообщении, в частности, указывается, что ночью из-за удара БПЛА загорелась нефтебаза в поселке городского типа Энем Тахтамукайского района.
"В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров", - отметил глава республики.
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При этом Кумпилов добавил, что ни пострадавших, ни угрозы для жителей нет. На месте работает оперштаб.