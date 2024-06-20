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В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее
В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее - 20.06.2024, ПРАЙМ
В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее
В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Тахтамукайскоом районе Адыгеи. Пострадавших, как сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T07:30+0300
2024-06-20T07:31+0300
происшествия
нефтебаза
адыгея
пожар
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Тахтамукайскоом районе Адыгеи. Пострадавших, как сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов, нет.В сообщении, в частности, указывается, что ночью из-за удара БПЛА загорелась нефтебаза в поселке городского типа Энем Тахтамукайского района. "В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров", - отметил глава республики. При этом Кумпилов добавил, что ни пострадавших, ни угрозы для жителей нет. На месте работает оперштаб.
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нефтебаза, адыгея, пожар
Происшествия, нефтебаза, Адыгея, пожар
07:30 20.06.2024 (обновлено: 07:31 20.06.2024)
 
В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее

Глава республики Кумпилов: атака БПЛА вызвала пожар на нефтебазе в Адыгее

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Тахтамукайскоом районе Адыгеи. Пострадавших, как сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов, нет.
В сообщении, в частности, указывается, что ночью из-за удара БПЛА загорелась нефтебаза в поселке городского типа Энем Тахтамукайского района.
"В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров", - отметил глава республики.
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При этом Кумпилов добавил, что ни пострадавших, ни угрозы для жителей нет. На месте работает оперштаб.
 
ПроисшествиянефтебазаАдыгеяпожар
 
 
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