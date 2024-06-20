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В ГД поддержали отчет об исполнении бюджета России за 2023 год - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В ГД поддержали отчет об исполнении бюджета России за 2023 год
В ГД поддержали отчет об исполнении бюджета России за 2023 год - 20.06.2024, ПРАЙМ
В ГД поддержали отчет об исполнении бюджета России за 2023 год
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие законопроекта об исполнении федерального бюджета за прошлый год. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T12:02+0300
2024-06-20T12:02+0300
экономика
россия
госдума
бюджет
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие законопроекта об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Документ внесен правительством. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 29,124 триллиона рублей (16,9% ВВП), по расходам – 32,353 триллиона (18,8% ВВП). Таким образом, бюджет был исполнен с дефицитом в 3,229 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Первоначально предполагалось, что дефицит бюджета составит 2% ВВП. В абсолютном выражении доходы бюджета выросли по сравнению с предшествовавшим годом на 1,3 триллиона рублей (в связи с ростом ненефтегазовых доходов), а расходы - на 1,235 триллиона. Комитет по экономполитике, поддержав законопроект, отметил, впрочем, необходимость повышения качества планирования бюджетных расходов, в том числе в отношении бюджетных и внебюджетных инвестиций и эффективности использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку субъектов предпринимательства. В заключении комитета отмечается и необходимость своевременного перераспределения бюджетных средств в ходе исполнения бюджета как между мероприятиями госпрограмм, так и между самими госпрограммами, а также важность достижения результатов и плановых показателей госпрограмм, национальных и федеральных проектов. Комитет также выступает за совершенствование инструментов и мер стимулирования привлечения частных инвестиций для ускорения достижения национальных целей, конечных результатов и итоговых эффектов.
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россия, госдума, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Госдума, бюджет
12:02 20.06.2024
 
В ГД поддержали отчет об исполнении бюджета России за 2023 год

Комитет ГД по экономполитике поддержал отчет об исполнении бюджета за 2023 год

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие законопроекта об исполнении федерального бюджета за прошлый год.
Документ внесен правительством. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 29,124 триллиона рублей (16,9% ВВП), по расходам – 32,353 триллиона (18,8% ВВП). Таким образом, бюджет был исполнен с дефицитом в 3,229 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Первоначально предполагалось, что дефицит бюджета составит 2% ВВП.
В абсолютном выражении доходы бюджета выросли по сравнению с предшествовавшим годом на 1,3 триллиона рублей (в связи с ростом ненефтегазовых доходов), а расходы - на 1,235 триллиона.
Комитет по экономполитике, поддержав законопроект, отметил, впрочем, необходимость повышения качества планирования бюджетных расходов, в том числе в отношении бюджетных и внебюджетных инвестиций и эффективности использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку субъектов предпринимательства.
В заключении комитета отмечается и необходимость своевременного перераспределения бюджетных средств в ходе исполнения бюджета как между мероприятиями госпрограмм, так и между самими госпрограммами, а также важность достижения результатов и плановых показателей госпрограмм, национальных и федеральных проектов.
Комитет также выступает за совершенствование инструментов и мер стимулирования привлечения частных инвестиций для ускорения достижения национальных целей, конечных результатов и итоговых эффектов.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумабюджет
 
 
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