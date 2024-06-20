Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал придерживаться дисциплины в доходах и расходах бюджета - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240620/byudzhet-849350976.html
Мишустин призвал придерживаться дисциплины в доходах и расходах бюджета
Мишустин призвал придерживаться дисциплины в доходах и расходах бюджета - 20.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал придерживаться дисциплины в доходах и расходах бюджета
Важно придерживаться исполнительской дисциплины в части доходов и расходов федерального бюджета РФ, чтобы все запланированные проекты в социальной сфере и в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:00+0300
2024-06-20T16:00+0300
экономика
михаил мишустин
доходы бюджета
расходы бюджета
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848683927_0:47:2676:1552_1920x0_80_0_0_654ae1e18b995cda42d51f4c27c4a628.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Важно придерживаться исполнительской дисциплины в части доходов и расходов федерального бюджета РФ, чтобы все запланированные проекты в социальной сфере и в промышленности выполнялись в установленные сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Важно и дальше строго придерживаться исполнительской дисциплины в части доходов и, прежде всего, расходов, чтобы все запланированные проекты развития в социальной сфере и в промышленности выполнялись в установленные сроки", – подчеркнул Мишустин.В ходе заседания кабмин рассмотрел исполнение федерального бюджета за первый квартал 2024 года. Премьер сообщил, что, по предварительной оценке, за четыре месяца рост ВВП составил 5,1%. Рост спроса на специалистов и инвестиции в первом квартале составил более 14%. С начала года часть проектов была максимально проавансирована, чтобы дать предприятиям больше возможностей для закупок нужного оборудования и сырья, заметил Мишустин.По его словам, устойчивое состояние промышленности, торговли, добывающего сектора сформировало поступления в бюджет страны. В результате ненефтегазовые доходы выросли почти на 45% по сравнению с январем-мартом 2023 года.
https://1prime.ru/20240620/byudzhet-849339290.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848683927_132:0:2644:1884_1920x0_80_0_0_70c50c06feeced26f46ac28d44ff5873.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, доходы бюджета, расходы бюджета
Экономика, Михаил Мишустин, доходы бюджета, расходы бюджета
16:00 20.06.2024
 
Мишустин призвал придерживаться дисциплины в доходах и расходах бюджета

Мишустин: важно придерживаться исполнительской дисциплины в доходах и расходах бюджета РФ

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Важно придерживаться исполнительской дисциплины в части доходов и расходов федерального бюджета РФ, чтобы все запланированные проекты в социальной сфере и в промышленности выполнялись в установленные сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Важно и дальше строго придерживаться исполнительской дисциплины в части доходов и, прежде всего, расходов, чтобы все запланированные проекты развития в социальной сфере и в промышленности выполнялись в установленные сроки", – подчеркнул Мишустин.
В ходе заседания кабмин рассмотрел исполнение федерального бюджета за первый квартал 2024 года. Премьер сообщил, что, по предварительной оценке, за четыре месяца рост ВВП составил 5,1%. Рост спроса на специалистов и инвестиции в первом квартале составил более 14%. С начала года часть проектов была максимально проавансирована, чтобы дать предприятиям больше возможностей для закупок нужного оборудования и сырья, заметил Мишустин.
По его словам, устойчивое состояние промышленности, торговли, добывающего сектора сформировало поступления в бюджет страны. В результате ненефтегазовые доходы выросли почти на 45% по сравнению с январем-мартом 2023 года.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
В ГД поддержали отчет об исполнении бюджета России за 2023 год
12:02
 
ЭкономикаМихаил Мишустиндоходы бюджетарасходы бюджета
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала