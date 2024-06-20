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Мишустин призвал придерживаться дисциплины в доходах и расходах бюджета

Мишустин призвал придерживаться дисциплины в доходах и расходах бюджета - 20.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал придерживаться дисциплины в доходах и расходах бюджета

Важно придерживаться исполнительской дисциплины в части доходов и расходов федерального бюджета РФ, чтобы все запланированные проекты в социальной сфере и в... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:00+0300

2024-06-20T16:00+0300

2024-06-20T16:00+0300

экономика

михаил мишустин

доходы бюджета

расходы бюджета

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Важно придерживаться исполнительской дисциплины в части доходов и расходов федерального бюджета РФ, чтобы все запланированные проекты в социальной сфере и в промышленности выполнялись в установленные сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Важно и дальше строго придерживаться исполнительской дисциплины в части доходов и, прежде всего, расходов, чтобы все запланированные проекты развития в социальной сфере и в промышленности выполнялись в установленные сроки", – подчеркнул Мишустин.В ходе заседания кабмин рассмотрел исполнение федерального бюджета за первый квартал 2024 года. Премьер сообщил, что, по предварительной оценке, за четыре месяца рост ВВП составил 5,1%. Рост спроса на специалистов и инвестиции в первом квартале составил более 14%. С начала года часть проектов была максимально проавансирована, чтобы дать предприятиям больше возможностей для закупок нужного оборудования и сырья, заметил Мишустин.По его словам, устойчивое состояние промышленности, торговли, добывающего сектора сформировало поступления в бюджет страны. В результате ненефтегазовые доходы выросли почти на 45% по сравнению с январем-мартом 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, доходы бюджета, расходы бюджета