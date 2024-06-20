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Общепит обяжут выдавать бумажные чеки
Общепит обяжут выдавать бумажные чеки - 20.06.2024, ПРАЙМ
Общепит обяжут выдавать бумажные чеки
Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), обязывающие предприятия общепита выдавать потребителям... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:02+0300
2024-06-20T16:02+0300
2024-06-20T16:03+0300
кабмин
общепит
чек
поправки
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), обязывающие предприятия общепита выдавать потребителям бумажный чек до момента расчета, а также позволяющие отказаться от отправки чеков на телефон или почту, следует из материалов на сайте Минфина. "Правительство одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники. Поправки к законопроекту решат проблему, связанную с поступлением большого количества жалоб клиентов на отказ выдачи бумажных чеков в общепитах. Для защиты прав потребителей предлагается обязать пользователей ККТ в сфере общественного питания выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета", - говорится в материалах. При этом добросовестный бизнес благодаря новым поправкам сократит расходы на предоставлении одного бумажного документа вместо двух: счета и чека. "Также предлагается дать покупателям право отказаться от направления кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления чека. Предложенные поправки позволят предотвращать ситуации, при которых отсутствует форма для изменения почтового адреса или номера телефона в личном кабинете клиента или в базе данных продавца", - поясняется на сайте Минфина. Кроме того, законопроектом предполагается усовершенствовать систему контроля, позволяющую предотвратить неправомерное использование контрольно-кассовой техники через подставные лица или при передаче аппарата другим без снятия его с учета. "Если организация своевременно не предоставит доступ налоговым органам к контрольно-кассовой технике, налоговый орган получит право снимать такие аппараты с учета", - отмечается в материалах.
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общепит, чек, поправки
Кабмин, общепит, чек, поправки
Общепит обяжут выдавать бумажные чеки
Правительство одобрило поправки, обязывающие общепит выдавать бумажные чеки
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), обязывающие предприятия общепита выдавать потребителям бумажный чек до момента расчета, а также позволяющие отказаться от отправки чеков на телефон или почту, следует из материалов на сайте Минфина.
"Правительство одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники. Поправки к законопроекту решат проблему, связанную с поступлением большого количества жалоб клиентов на отказ выдачи бумажных чеков в общепитах. Для защиты прав потребителей предлагается обязать пользователей ККТ в сфере общественного питания выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета", - говорится в материалах.
При этом добросовестный бизнес благодаря новым поправкам сократит расходы на предоставлении одного бумажного документа вместо двух: счета и чека.
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"Также предлагается дать покупателям право отказаться от направления кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления чека. Предложенные поправки позволят предотвращать ситуации, при которых отсутствует форма для изменения почтового адреса или номера телефона в личном кабинете клиента или в базе данных продавца", - поясняется на сайте Минфина.
Кроме того, законопроектом предполагается усовершенствовать систему контроля, позволяющую предотвратить неправомерное использование контрольно-кассовой техники через подставные лица или при передаче аппарата другим без снятия его с учета. "Если организация своевременно не предоставит доступ налоговым органам к контрольно-кассовой технике, налоговый орган получит право снимать такие аппараты с учета", - отмечается в материалах.