https://1prime.ru/20240620/derevo-849349020.html

Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину

Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину - 20.06.2024, ПРАЙМ

Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину

Если на припаркованную машину во время урагана упало дерево, не нужно пытаться ликвидировать последствия самостоятельно – как можно скорее обращайтесь в... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:26+0300

2024-06-20T15:26+0300

2024-06-20T15:59+0300

ураган

страховое возмещение

каско

эксклюзив

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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Если на припаркованную машину во время урагана упало дерево, не нужно пытаться ликвидировать последствия самостоятельно – как можно скорее обращайтесь в полицию, советуют эксперты Роскачества.По данным экстренных служб, из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, рухнули 23 дерева, повреждены 8 машин. Если вы столкнулись с такой ситуацией, следует сразу позвонить по номеру 102, и на место отправят наряд.Полиция при осмотре составит акт, указав в нем время и место, причины падения, ущерб, нанесенный автомобилю. Это понадобится, если вы будете обращаться в суд за компенсацией ущерба. Придется собрать и другие доказательства.Взыскать ущерб можно с организации, которая отвечает за содержание зеленых насаждений. Для начала лучше составить претензию к УК, ТСЖ или иной компании, ответственной за территорию, указав подробное описание ситуации, обоснование и ваши требования. Ее нужно направить адресату заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить лично с отметкой о получении на вашем экземпляре. Если вам откажут в удовлетворении требований, придется обращаться с иском в суд.Как следует из судебной практики, к данной ситуации может применяться законодательство о защите прав потребителей, если ответчиком является УК, с которой у вас заключен договор управления многоквартирным домом. Но если ответчик докажет, что его вины нет, а дерево упало из-за урагана, то взыскать ущерб не получится.Важно доказать, что дерево было ветхим, гнилым и представляло опасность до происшествия, не проводилась защита от болезней и вредителей. Судебная практика показывает, что иногда пострадавшие добивались компенсации. Если у владельца ТС есть страховка КАСКО, где в договоре прописано возмещение ущерба в случае падения дерева (страховой случай), то страховая компания возместит ущерб. Тогда подачи заявления в суд можно избежать. Главное – для возмещения вреда автовладельцу необходимо немедленно уведомить страховщика о наступлении страхового случая, руководствуясь условиями договора. Страховка ОСАГО в этом случае не применяется, заключили в Роскачестве.

https://1prime.ru/20240620/list-849345641.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ураган, страховое возмещение, каско, эксклюзив