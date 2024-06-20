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Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину
Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину - 20.06.2024, ПРАЙМ
Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину
Если на припаркованную машину во время урагана упало дерево, не нужно пытаться ликвидировать последствия самостоятельно – как можно скорее обращайтесь в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:26+0300
2024-06-20T15:59+0300
ураган
страховое возмещение
каско
эксклюзив
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Если на припаркованную машину во время урагана упало дерево, не нужно пытаться ликвидировать последствия самостоятельно – как можно скорее обращайтесь в полицию, советуют эксперты Роскачества.По данным экстренных служб, из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, рухнули 23 дерева, повреждены 8 машин. Если вы столкнулись с такой ситуацией, следует сразу позвонить по номеру 102, и на место отправят наряд.Полиция при осмотре составит акт, указав в нем время и место, причины падения, ущерб, нанесенный автомобилю. Это понадобится, если вы будете обращаться в суд за компенсацией ущерба. Придется собрать и другие доказательства.Взыскать ущерб можно с организации, которая отвечает за содержание зеленых насаждений. Для начала лучше составить претензию к УК, ТСЖ или иной компании, ответственной за территорию, указав подробное описание ситуации, обоснование и ваши требования. Ее нужно направить адресату заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить лично с отметкой о получении на вашем экземпляре. Если вам откажут в удовлетворении требований, придется обращаться с иском в суд.Как следует из судебной практики, к данной ситуации может применяться законодательство о защите прав потребителей, если ответчиком является УК, с которой у вас заключен договор управления многоквартирным домом. Но если ответчик докажет, что его вины нет, а дерево упало из-за урагана, то взыскать ущерб не получится.Важно доказать, что дерево было ветхим, гнилым и представляло опасность до происшествия, не проводилась защита от болезней и вредителей. Судебная практика показывает, что иногда пострадавшие добивались компенсации. Если у владельца ТС есть страховка КАСКО, где в договоре прописано возмещение ущерба в случае падения дерева (страховой случай), то страховая компания возместит ущерб. Тогда подачи заявления в суд можно избежать. Главное – для возмещения вреда автовладельцу необходимо немедленно уведомить страховщика о наступлении страхового случая, руководствуясь условиями договора. Страховка ОСАГО в этом случае не применяется, заключили в Роскачестве.
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ураган, страховое возмещение, каско, эксклюзив
ураган, страховое возмещение, каско, Эксклюзив
15:26 20.06.2024 (обновлено: 15:59 20.06.2024)
 
Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину

В Роскачестве объяснили, что делать, если дерево упало на припаркованную машину

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Если на припаркованную машину во время урагана упало дерево, не нужно пытаться ликвидировать последствия самостоятельно – как можно скорее обращайтесь в полицию, советуют эксперты Роскачества.
По данным экстренных служб, из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, рухнули 23 дерева, повреждены 8 машин. Если вы столкнулись с такой ситуацией, следует сразу позвонить по номеру 102, и на место отправят наряд.
Полиция при осмотре составит акт, указав в нем время и место, причины падения, ущерб, нанесенный автомобилю. Это понадобится, если вы будете обращаться в суд за компенсацией ущерба. Придется собрать и другие доказательства.
  1. 1.
    Фото, доказывающие, что автомобиль был припаркован по всем правилам. В противном случае ответчик может быть освобожден от ответственности;
  2. 2.
    Справка из Гидрометцентра о том, какая погода была в тот день;
  3. 3.
    Отсутствие умышленного вреда. Если найден злой умысел, то и взыскивать компенсацию придется с того, кто намеренно, например, подпилил дерево;
  4. 4.
    Доказательство причиненного вреда. Специалисты изучат видимые и скрытые повреждения автомобиля и зафиксируют процесс на фото. Позже стоимость экспертизы можно будет взыскать с ответчика.
Взыскать ущерб можно с организации, которая отвечает за содержание зеленых насаждений. Для начала лучше составить претензию к УК, ТСЖ или иной компании, ответственной за территорию, указав подробное описание ситуации, обоснование и ваши требования. Ее нужно направить адресату заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить лично с отметкой о получении на вашем экземпляре. Если вам откажут в удовлетворении требований, придется обращаться с иском в суд.
Как следует из судебной практики, к данной ситуации может применяться законодательство о защите прав потребителей, если ответчиком является УК, с которой у вас заключен договор управления многоквартирным домом. Но если ответчик докажет, что его вины нет, а дерево упало из-за урагана, то взыскать ущерб не получится.
Важно доказать, что дерево было ветхим, гнилым и представляло опасность до происшествия, не проводилась защита от болезней и вредителей. Судебная практика показывает, что иногда пострадавшие добивались компенсации.
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14:42
Если у владельца ТС есть страховка КАСКО, где в договоре прописано возмещение ущерба в случае падения дерева (страховой случай), то страховая компания возместит ущерб. Тогда подачи заявления в суд можно избежать. Главное – для возмещения вреда автовладельцу необходимо немедленно уведомить страховщика о наступлении страхового случая, руководствуясь условиями договора. Страховка ОСАГО в этом случае не применяется, заключили в Роскачестве.
 
ураганстраховое возмещениекаскоЭксклюзив
 
 
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