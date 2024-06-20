https://1prime.ru/20240620/derevo-849349020.html
Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину
Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину - 20.06.2024, ПРАЙМ
Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину
Если на припаркованную машину во время урагана упало дерево, не нужно пытаться ликвидировать последствия самостоятельно – как можно скорее обращайтесь в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:26+0300
2024-06-20T15:26+0300
2024-06-20T15:59+0300
ураган
страховое возмещение
каско
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849346073_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_4c4793ebb412a2989674fd2a09f6ccf1.jpg
МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Если на припаркованную машину во время урагана упало дерево, не нужно пытаться ликвидировать последствия самостоятельно – как можно скорее обращайтесь в полицию, советуют эксперты Роскачества.По данным экстренных служб, из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, рухнули 23 дерева, повреждены 8 машин. Если вы столкнулись с такой ситуацией, следует сразу позвонить по номеру 102, и на место отправят наряд.Полиция при осмотре составит акт, указав в нем время и место, причины падения, ущерб, нанесенный автомобилю. Это понадобится, если вы будете обращаться в суд за компенсацией ущерба. Придется собрать и другие доказательства.Взыскать ущерб можно с организации, которая отвечает за содержание зеленых насаждений. Для начала лучше составить претензию к УК, ТСЖ или иной компании, ответственной за территорию, указав подробное описание ситуации, обоснование и ваши требования. Ее нужно направить адресату заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить лично с отметкой о получении на вашем экземпляре. Если вам откажут в удовлетворении требований, придется обращаться с иском в суд.Как следует из судебной практики, к данной ситуации может применяться законодательство о защите прав потребителей, если ответчиком является УК, с которой у вас заключен договор управления многоквартирным домом. Но если ответчик докажет, что его вины нет, а дерево упало из-за урагана, то взыскать ущерб не получится.Важно доказать, что дерево было ветхим, гнилым и представляло опасность до происшествия, не проводилась защита от болезней и вредителей. Судебная практика показывает, что иногда пострадавшие добивались компенсации. Если у владельца ТС есть страховка КАСКО, где в договоре прописано возмещение ущерба в случае падения дерева (страховой случай), то страховая компания возместит ущерб. Тогда подачи заявления в суд можно избежать. Главное – для возмещения вреда автовладельцу необходимо немедленно уведомить страховщика о наступлении страхового случая, руководствуясь условиями договора. Страховка ОСАГО в этом случае не применяется, заключили в Роскачестве.
https://1prime.ru/20240620/list-849345641.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849346073_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e364d3d27d934014c9ca89841e46e803.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ураган, страховое возмещение, каско, эксклюзив
ураган, страховое возмещение, каско, Эксклюзив
Что делать, если из-за урагана дерево упало на припаркованную машину
В Роскачестве объяснили, что делать, если дерево упало на припаркованную машину
МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Если на припаркованную машину во время урагана упало дерево, не нужно пытаться ликвидировать последствия самостоятельно – как можно скорее обращайтесь в полицию, советуют эксперты Роскачества.
По данным экстренных служб, из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, рухнули 23 дерева, повреждены 8 машин. Если вы столкнулись с такой ситуацией, следует сразу позвонить по номеру 102, и на место отправят наряд.
Полиция при осмотре составит акт, указав в нем время и место, причины падения, ущерб, нанесенный автомобилю. Это понадобится, если вы будете обращаться в суд за компенсацией ущерба. Придется собрать и другие доказательства.
1.Фото, доказывающие, что автомобиль был припаркован по всем правилам. В противном случае ответчик может быть освобожден от ответственности;
2.Справка из Гидрометцентра о том, какая погода была в тот день;
3.Отсутствие умышленного вреда. Если найден злой умысел, то и взыскивать компенсацию придется с того, кто намеренно, например, подпилил дерево;
4.Доказательство причиненного вреда. Специалисты изучат видимые и скрытые повреждения автомобиля и зафиксируют процесс на фото. Позже стоимость экспертизы можно будет взыскать с ответчика.
Взыскать ущерб можно с организации, которая отвечает за содержание зеленых насаждений. Для начала лучше составить претензию к УК, ТСЖ или иной компании, ответственной за территорию, указав подробное описание ситуации, обоснование и ваши требования. Ее нужно направить адресату заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить лично с отметкой о получении на вашем экземпляре. Если вам откажут в удовлетворении требований, придется обращаться с иском в суд.
Как следует из судебной практики, к данной ситуации может применяться законодательство о защите прав потребителей, если ответчиком является УК, с которой у вас заключен договор управления многоквартирным домом. Но если ответчик докажет, что его вины нет, а дерево упало из-за урагана, то взыскать ущерб не получится.
Важно доказать, что дерево было ветхим, гнилым и представляло опасность до происшествия, не проводилась защита от болезней и вредителей. Судебная практика показывает, что иногда пострадавшие добивались компенсации.
В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю
Если у владельца ТС есть страховка КАСКО, где в договоре прописано возмещение ущерба в случае падения дерева (страховой случай), то страховая компания возместит ущерб. Тогда подачи заявления в суд можно избежать. Главное – для возмещения вреда автовладельцу необходимо немедленно уведомить страховщика о наступлении страхового случая, руководствуясь условиями договора. Страховка ОСАГО в этом случае не применяется, заключили в Роскачестве.