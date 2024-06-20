https://1prime.ru/20240620/dividendy-849361908.html
Правительство предусмотрит дивиденды "Транснефти" за 2023 год
Правительство предусмотрит дивиденды "Транснефти" за 2023 год - 20.06.2024, ПРАЙМ
Правительство предусмотрит дивиденды "Транснефти" за 2023 год
Правительство РФ распорядилось предусмотреть выплату дивидендов "Транснефтью" за 2023 год в размере 128,458 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T20:52+0300
2024-06-20T20:52+0300
2024-06-20T21:26+0300
транснефть
выплата дивидендов
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось предусмотреть выплату дивидендов "Транснефтью" за 2023 год в размере 128,458 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Минфину России, Минэнерго России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров публичного акционерного общества "Транснефть", а также при оформлении позиции акционера - Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Транснефть" предусмотреть выплату дивидендов за 2023 год в общем размере 128458357960 рублей по всем типам акций", - говорится в документе.Уставный капитал "Транснефти" после дробления акций составляет 724 934 300 акций. Таким образом, предполагается выплата дивидендов за 2023 год в размере 177,2 рубля на акцию.Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2023 году выросла на 20,7% по сравнению с 2022 годом и составила 306,594 миллиарда рублей. Базовый уровень дивидендных выплат "Транснефти" составляет 25% нормализованной чистой прибыли по МСФО. Но компания сообщала, что ее дивидендная политика де-факто поменялась в сторону увеличения выплат до 50% чистой прибыли.По итогам 2022 года "Транснефть" выплатила дивиденды размере 16 665,2 рубля на обыкновенную или привилегированную акцию, что суммарно составило 120,8 миллиарда рублей."Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Обыкновенные акции составляют 78,55% уставного капитала компании (100% их находятся в собственности РФ через Росимущество), привилегированные - 21,45%.
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транснефть, выплата дивидендов
Транснефть, выплата дивидендов
Правительство предусмотрит дивиденды "Транснефти" за 2023 год
Дивиденды "Транснефти" за 2023 год в размере 128,468 млрд рублей предусмотрят
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось предусмотреть выплату дивидендов "Транснефтью" за 2023 год в размере 128,458 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Минфину России, Минэнерго России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров публичного акционерного общества "Транснефть", а также при оформлении позиции акционера - Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Транснефть" предусмотреть выплату дивидендов за 2023 год в общем размере 128458357960 рублей по всем типам акций", - говорится в документе.
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Уставный капитал "Транснефти" после дробления акций составляет 724 934 300 акций. Таким образом, предполагается выплата дивидендов за 2023 год в размере 177,2 рубля на акцию.
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2023 году выросла на 20,7% по сравнению с 2022 годом и составила 306,594 миллиарда рублей. Базовый уровень дивидендных выплат "Транснефти" составляет 25% нормализованной чистой прибыли по МСФО. Но компания сообщала, что ее дивидендная политика де-факто поменялась в сторону увеличения выплат до 50% чистой прибыли.
По итогам 2022 года "Транснефть" выплатила дивиденды размере 16 665,2 рубля на обыкновенную или привилегированную акцию, что суммарно составило 120,8 миллиарда рублей.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Обыкновенные акции составляют 78,55% уставного капитала компании (100% их находятся в собственности РФ через Росимущество), привилегированные - 21,45%.