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Стали известны подробности договора РФ и КНДР о стратегическом партнерстве - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Стали известны подробности договора РФ и КНДР о стратегическом партнерстве
Стали известны подробности договора РФ и КНДР о стратегическом партнерстве - 20.06.2024, ПРАЙМ
Стали известны подробности договора РФ и КНДР о стратегическом партнерстве
Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна является вкладом в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T08:22+0300
2024-06-20T08:24+0300
политика
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россия
договор
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СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна является вкладом в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, обе стороны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК). Президент РФ Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом. В результате переговоров стороны заключили указанный выше договор. Из текста следует, что договор содержит 23 статьи и с даты его вступления в силу в момент обмена ратификационными грамотами прекращается действие старого Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между КНДР и РФ от 9 февраля 2000 года.Согласно договору, стороны подтвердили свою "приверженность целям и принципам Устава ООН", а также другим общепризнанным принципам и нормам международного права. "Стремясь к установлению глобальной стратегической стабильности и нового справедливого и равноправного международного порядка, стороны поддерживают тесную коммуникацию друг с другом и укрепляют тактическое и стратегическое взаимодействие", — сказано во второй статье договора.Из договора следует, что он действует бессрочно, а прекращение его действия возможно после уведомления другой стороны в письменном виде. Действие прекращается через год с даты получения другой стороной письменного уведомления.
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кндр, россия, договор
Политика, КНДР, РОССИЯ, договор
08:22 20.06.2024 (обновлено: 08:24 20.06.2024)
 
Стали известны подробности договора РФ и КНДР о стратегическом партнерстве

ЦТАК опубликовал договор КНДР и РФ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна является вкладом в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, обе стороны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
Президент РФ Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом. В результате переговоров стороны заключили указанный выше договор.
Из текста следует, что договор содержит 23 статьи и с даты его вступления в силу в момент обмена ратификационными грамотами прекращается действие старого Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между КНДР и РФ от 9 февраля 2000 года.
Согласно договору, стороны подтвердили свою "приверженность целям и принципам Устава ООН", а также другим общепризнанным принципам и нормам международного права.
"Стремясь к установлению глобальной стратегической стабильности и нового справедливого и равноправного международного порядка, стороны поддерживают тесную коммуникацию друг с другом и укрепляют тактическое и стратегическое взаимодействие", — сказано во второй статье договора.
Из договора следует, что он действует бессрочно, а прекращение его действия возможно после уведомления другой стороны в письменном виде. Действие прекращается через год с даты получения другой стороной письменного уведомления.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
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